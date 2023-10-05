iPhone 15上市、14出清便宜賣？ 7旬老婦險遭詐

張姓婦人到超商購買點數買手機，店員察覺有異報警，成功阻詐。（圖由民眾提供）

2023/10/05 08:58

〔記者歐素美／台中報導〕iPhone 15系列上市，詐騙集團看準時機跟風，盜用民眾的社群帳號，假冒好友身分私訊台中市一名72歲張姓婦人，誆稱其在販售iPhone 14原廠手機，售價僅需1萬5千元，張婦信以為真，依指示至超商欲購買等值點數交易，幸超商店員機警察覺有異，及時通報警方，才順利阻止這場騙局。

台中市豐原警分局頂街派出所警員温濠圳、林柏翔，本月1日下午5時許，接獲超商店員通報，有婦人欲購買虛擬點數，詢問用途時卻支吾其詞，疑似遭到詐騙，故致電請警方到場協助。

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警方到場了解，張姓婦人（72歲）表示，日前臉書上的好友以Messenger私訊她，一名優質賣家便宜販售iPhone 14系列手機的消息，並傳送對方LINE好友資訊，張婦不疑有他，加對方為好友，對方開始向其推銷iPhone 14手機限量出清特賣，僅需1萬5千元，並表示不買可惜，張婦心動才依指示前往超商欲購買1萬5千元等值的虛擬點數。

警方當場請張婦透過電話聯繫該名好友，才知好友臉書帳號遭盜用，員警向其說明此為常見的詐騙手法，切勿聽信對方指示購買點數或匯款，並趁機宣導各式詐騙類型，張婦得知險遇詐騙後，因大家熱心協助才能保住錢財，一再表示感謝。

豐原分局長劉其賢表示，歹徒常利用目前熱門的商品當作詐騙民眾的標的，如iPhone 15近日上市，預期歹徒會利用iPhone 14已非最新機種將進行大降價或是急需用錢等理由，針對想撿便宜買舊款全新手機的民眾進行詐騙，請民眾要多加留意，若遇有類似詐騙情事，可撥打110或165反詐騙專線由警方協助查證，避免被騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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