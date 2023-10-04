邊玩邊犯案 車手情侶2天盜領百萬聲押

警二分局民權所警員翁達翰和許如瑜，巡守勤務時發現詐欺車手情侶，共查出100多萬贓款。（警方提供）

2023/10/04 21:26

〔記者王捷／台南報導〕邱姓女子與吳姓男友得知「小犬」颱風接近台灣，認為颱風天警方沒有時間注意車手，情侶倆兩天來盜領了100多萬贓款。但是邱女在2日領錢時被警方發現異狀，一查發現她身上就有4張來路不明的提款卡，還有40多萬現金，追查到飯店內還有毒品、子彈等，警方訊後將兩人移送法辦，今天檢方提出聲押。

警二分局民權派出所的警員翁達翰和許如瑜正執行金融巡守勤務時，發現邱女一直操作ATM，起初擔心她可能是被詐騙集團騙，但邱女看到警察很緊張，也無法交代身上4張不明提款卡，以及背包內的45萬多元現金。

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在警方追問下，才得知邱女跟吳姓男友從台中來台南玩，兩人都是車手，原本想趁著颱風逼近時來台南領贓款，警方跟著邱女回忠義路的一家飯店，查出旅宿的房間內還有64萬多的贓款、點鈔機、安毒、毒品咖啡包、15張提款卡以及多張電話SIM卡和1顆子彈等犯罪證據。

加上先前邱女身上的贓款，警方一共查出109萬贓款、1台點鈔機、19張來路不明的提款卡以及多張電話卡，但邱女跟吳男都不願供出詐騙上游，這兩天去了哪裡兩人也沒有多說，警方將持續釐清他們的詐欺手法、提款地點、涉及金額以及受害者等詳情。

訊後警方將吳男和邱女兩人以詐欺罪、洗錢防制法、毒品危害防制條例和槍砲彈藥刀械管制條例等罪名移送南檢，檢方複訊後向法院聲請羈押，同時也將繼續擴大調查幕後指使的集團和其他共犯。

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