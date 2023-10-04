走出悲傷 屏二分隊長李炯佑、小隊長陳文川重新振作

屏二分隊長李炯佑。（記者葉永騫攝）

2023/10/04 18:41

〔記者葉永騫／屏東報導〕明揚爆炸大火造成屏二消防分隊4名隊員死亡、帶隊的小隊長陳文川等3人受傷，屏二分隊長李炯佑、小隊長陳文川痛失弟兄相當自責，在靈堂下跪痛哭。在消防局、殉職隊員家屬及心理諮商師協助下，2人慢慢走出陰霾，今天（4日）都回屏二消防分隊送別4名殉職弟兄，而全隊的心理諮商也將持續的進行半年到一年。

小隊長陳文川臉部及雙手都受傷，在屏基醫護的細心照顧下已逐步復原，但痛失弟兄讓他壓力備增，心靈崩潰，縣長周春米、消防局長許美雪等人及甚至殉職的弟兄家屬都不斷安慰他，加上心理諮商師協助，陳文川終於逐步走出來，今天更回屏二協助處理相關事宜。

請繼續往下閱讀...

李炯佑說，這段時間大家過的很艱難，但是還是要走出來，把時光恢復到消防正確的軌道，讓所有人往前走，生活回到正軌，屏二分隊目前已經補足相關人力，第一個目標就是讓所有勤業務恢復到正軌，守護縣民的安全，他會盡力協助所有人回到正軌，感謝消防局、家屬的支持，關於創傷症候群，心理諮商師都為消防員做了3天以上的定點諮商，由於警消通常會比較壓抑一點，所有諮詢時間可能會拉長到3個月半年甚至1年，希望陪伴消防人員度過這段艱難時刻。

屏二小隊長陳文川臉上及雙手仍有傷。（記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法