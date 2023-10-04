任務結束！屏東殉職4勇消移靈 屏二分隊弟兄列隊敬禮

屏東殉職4勇消移靈，屏二分隊弟兄列隊敬禮。（記者葉永騫攝）

2023/10/04 16:37

〔記者葉永騫／屏東報導〕明揚工廠大火造成4名勇消殉職，屏東縣政府6日在屏東縣立體育館舉行聯合公祭典禮及追思會，今天（4日）移靈，車隊經過屏二分隊時，全隊列隊敬禮告知任務結束了，請安息，縣長周春米、消防局長許美雪及上百名地方鄉親也到場為4名勇消致上最高敬意。

屏二分隊消防員鍾吉垣、陳柏翰、賴俊儒、施寶翔在明揚大火中英勇殉職，將入祀忠烈祠、核發褒揚令，縣府考量設於心燈館的聯合靈堂場地空間有限，決定移靈到縣立體育館舉辦聯合公祭，讓社會各界緬懷致意。今天下午3點進行移靈儀式，由警車前導，消防車、消防勤務車、警備車等車隊護送，移靈路線自心燈館出發，沿途開警示燈，特別繞行到4位弟兄生前服務的「消防局屏二分隊」進行最後巡禮，也象徵任務結束，縣長周春米、消防局長許美雪及所有屏二隊員及義消兄弟到場致上最敬禮，希望4位英雄一路走好。

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周春米說，今天4名消防弟兄移靈到聯合公祭會場，弟兄們也回到最熟悉最溫暖的屏二分隊，感謝鄉親的關心與協助，屏二分隊是這4名消防隊員原來工作的場域 也是背負屏二分隊的榮譽衝進火場盡忠職守，現在所有屏二分隊的弟兄與鄉親齊聚，向弟兄致敬，送他們最後一程。

屏二分隊長李炯佑說，這段時間很艱難，但希望時鐘不要停留在22日當天，要把時光恢復到消防的正確軌道，大家要繼續往前走，讓所有勤業務恢復到正軌，而帶隊負傷的小隊長陳文川今天也回到隊上送別4名弟兄，正慢慢走出悲傷。

屏東殉職4勇消移靈，屏二分隊列隊敬禮送別。（記者葉永騫攝）

屏東殉職4勇消移靈經過屏二分隊，上百地方鄉親相送。（記者葉永騫攝）

屏東縣長周春米逐一慰問屏二分隊隊員。（記者葉永騫攝）

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