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偷拍「小鮮肉」洗澡休息 73歲阿婆在套房裝針孔攝影機

73歲女房東在套房安裝針孔攝影機，陳男與朋友入住發現異狀，進而報警查獲。示意圖，與新聞無關。（記者張瑞楨攝）

73歲女房東在套房安裝針孔攝影機，陳男與朋友入住發現異狀，進而報警查獲。示意圖，與新聞無關。（記者張瑞楨攝）

2023/10/04 13:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕陳姓男子今年4月間，透過網路訂下台中市區一間日租套房，他與朋友入住後，驚訝發現電視機下方與浴室內，各有一個隱藏式攝影鏡頭，亦即俗稱的針孔攝影機，警方獲報偵訊73歲的蕭姓女房東，她坦承是她裝設，但未說明動機，台中地方法院考量她坦承犯行，依竊錄他人非公開活動罪判處拘役40日，可易科罰金4萬元。

判決書指出，上述套房的屋主（房東），是73歲的蕭姓老婦人，她去年6月9日購買2個針孔攝影機（隱藏式攝影鏡頭），在不詳時間，安裝於套房電視機下方，以及浴室內，其中，浴室內的鏡頭，偽裝成掛勾。

陳姓男子於今年4月2日，透過網路訂房，當天下午1時許，與朋友（身分不詳）入住，直覺感到怪異，報請警方到場，由員警在電視機下方與浴室，共查扣2個攝影鏡頭，以及機器設備上的記憶卡與充電器。

蕭姓老婦人坦承是自己所為，另外，警方也查扣老婦人買鏡頭的訂購單等證物，足以證實是老婦人所為，台中地院認為老婦人是此日租套房的出租人，竟裝設隱藏式攝影鏡頭，無故竊錄陳男與朋友的非公開活動（侵害隱私），但考量她已坦承犯行，但未能與陳男和解，但她並無前科，且竊錄陳男非公開活動的時間很短，對隱私侵害程度非鉅，判處拘役40日，可易科罰金與上訴。

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