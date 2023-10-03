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行駛國6被開未繫安全帶罰單噴3000元 車主怒：照片超糊也算？

余姓民眾投訴收到行駛國道6號未繫安全帶的罰單，他堅持有繫安全帶，且警方的罰單照太模糊，無法令他信服。（余姓民眾提供）

余姓民眾投訴收到行駛國道6號未繫安全帶的罰單，他堅持有繫安全帶，且警方的罰單照太模糊，無法令他信服。（余姓民眾提供）

2023/10/03 19:05

〔記者佟振國／南投報導〕照片那麼模糊不清也能開單？余姓民眾日前收到交通罰單，指其日前開車行經國道6號西行線14K處未繫安全帶，荷包一下噴飛3000元，但他堅持有繫安全帶，因為未繫就是警示聲叫整路，早已習慣上車就繫安全帶，況且照片還這麼糊，氣得將照片PO網，引起網友議論，國道7隊則表示，如果民眾對罰單有異議可以提出申訴，會將原始檔案提供監理單位進行核對。

現住北部的余姓民眾，不定期會回南投國姓老家整理環境，日前收到交通違規罰單，指他8月27下午2點44分開車行經國道6號西行線14K處未繫安全帶，依道路交通管理處罰條例31條，荷包立馬損失3000元。

余姓民眾則在臉書社團「埔里人通通加近來」PO照抱怨「真的很不爽，習慣開車的我一上車就繫安全帶，竟然被開這種罰單，真的吐血，搶錢也不是這樣。」余姓民眾指出，他的車有未繫安全帶聲音警示，因此習慣上車就繫安全帶，否則就是叫整路，堅持當天有繫安全帶，若被開超速罰單可能是疏忽多踩油門，但被開未繫安全帶罰單真的很冤枉。

有網友則是提醒國道6號西行線14K處超級會拍，幾乎天天都有國道員警在國道上方的陸橋進行「專業攝影」，大家一定要當心啊！也有人認為從照片上看來胸口無任何安全帶的跡象，但也有網友認為蠻神奇的，那麽不清楚居然還能開單，可能就是判斷有沒有黑黑的一條吧，由於1張罰單3000元起跳，是有的人工作幾天所得，建議還是申訴，但余姓民眾認為真的太擾民。

國道7隊則表示，取締未繫安全帶等違規均有標準作業流程，有拍攝到完整照片去判定駕駛人違規行為，民眾若有異議可向監理單位提出申訴，會提供原始檔案供監理單位核對，民眾也能至監理站查看。

國道7隊指出，2021年國道事故造成死傷有3成是未繫安全帶，國道6號今年1至9月則是取締未繫安全帶1122件、未保持安全車距1396件，還是不少駕駛人忽略重要保命措施，呼籲民眾為了自身安全，安全帶是一定要繫的。

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