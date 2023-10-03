女子報案遭偷拍卻收到警傳送全裸影片 警調職記小過

士林分局。（資料照）

2023/10/03 13:56

〔記者王冠仁／台北報導〕北市警士林分局翠山所張姓員警，受理一件女子洗澡遭偷拍案，與對方用通訊軟體互加好友，聲稱方便後續聯繫案情。沒想到，3天後張員傳自己在瀑布前戲水的全裸露鳥影片給對方，被害女子不甘被張員性騷、受到「二度傷害」，氣得報警也向議員陳情。士林分局調查後，張員吃上散布猥褻物品官司，被調往警備隊、被記小過，還遭認定性騷擾，可說是得不償失。

國民黨議員徐巧芯陪同被害女子在今天早上一起召開記者會，會中提及被害女子當時住在單人套房，去洗澡時遭偷拍，因此前往翠山所報案。被害女子也說，當初她發現被偷拍後打110報警，她因為擔心偷拍者可能外流相關影像，想了解警方會不會查扣偷拍者的手機、硬碟等，因此傳簡訊給張員聯繫。

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張員當時聲稱使用Line比較方便也可以省簡訊費，兩人互加Line好友後，張員卻經常跟她閒聊與案情無關之事，甚至還傳搞笑影片，最後更問她說「我可以傳一個影片給妳笑嗎？」、「那妳不可以告我」，隨後就傳自己在瀑布前的全裸戲水影片。

士林分局今天宣布張員的懲處情形，在上月12日召開性騷擾調查處理審議委員會，經委員認定性騷擾事件成立，隔天就將審議結果函請社會局裁罰。此外，張員在15日也被依散布猥褻物品罪嫌函送，其言行失檢也於20日被記小過並調往警備隊，督察人員更發現當初他受理報案時，相關卷宗整備程序不當，再吃上一支申誡。

警方調查，上月6日一名被害女子前往翠山所報案提告妨害秘密，張員受理報案後，與對方互相加Line好友，張員聲稱後續案情有進度時可以方便聯繫。沒想到，3天後，張員居然傳送一段影片給被害女子，該影片是他在一處瀑布戲水的遠距離全裸影片，被害女子收到以後怒不可遏，隨即報警。

士林分局強調，除將全力主動配合司法機關深入調查外，並重申秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度，對於不肖員警依法從嚴究辦，展現整飭警紀的決心。

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