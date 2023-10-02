10/2 今彩539頭獎開出3注！ 800萬獎落新北、高雄

今晚（10月2日）今彩539頭獎開出3注，800萬獎落新北、高雄。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/10/02 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月2日）開獎的第112000235期今彩539開出3注，每注可得800萬元，由新北市金山區中山路201號「億來彩券行」、新北市瑞芳區大埔路205號「隨發彩券行」和高雄市岡山區岡燕路371號1樓「金福氣彩券行」開出；第112000235期雙贏彩、第112000079期威力彩，頭獎均摃龜。

第112000079期威力彩中獎號碼為「第一區：03、07、13、25、28、32」，第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎9注中獎，每注可得15萬元；肆獎50注中獎，每注可得2萬元；伍獎271注中獎，每注可得4000元；陸獎1767注中獎，每注可得800元；柒獎3506注中獎，每注可得400元；捌獎1萬8865注中獎，每注可得200元；玖獎2萬3768注中獎，每注可得100元；普獎4萬984注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第112000079期38樂合彩中獎號碼為「03、07、13、25、28、32」，五合摃龜；四合14注中獎，每注可得6萬7500元；三合78注中獎，每注可得5750元；二合1130注中獎，每注可得750元。

第112000235期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、05、06、07、12、13、17、18、21、22」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，每注可得10萬元；參獎92注中獎，每注可得500元；肆獎1076注中獎，每注可得100元。

第112000235期今彩539中獎號碼為「01、02、08、13、37」，頭獎3注中獎，每注可得800萬元；貳獎300注中獎，每注可得2萬元；參獎9962注中獎，每注可得300元；肆獎9萬1994注中獎，每注可得50元。

第112000235期39樂合彩中獎號碼為「01、02、08、13、37」，四合33注中獎，每注可得21萬2500元；三合681注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬9295注中獎，每注可得1125元。

第112000235期3星彩中獎號碼為「388」，正彩37注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000235期4星彩中獎號碼為「3477」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法