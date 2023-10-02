父遭女兒控指姦、逼口交 「案情描述不一」獲判無罪

台中一名12歲女童指控遭生父指姦、逼口交，台中高分院審理後認為僅有女童有瑕疵的單一指控，並無其他證據可證明，判決生父無罪。（記者陳建志攝）

2023/10/02 21:26

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名12歲女童，去年月經遲來後告訴母親，生父曾兩度對她指姦，因生殖器無法放進陰道還逼他口交，檢察官調查後依對未滿14歲之女子強制性交罪嫌起訴，不過歷經一、二審的審理，都認為除女童的指控，並沒有其他積極證據，且她對案發經過描述不一，同睡的妹妹也未發現異狀，判決生父無罪。

這名12歲女童，去年10月告訴已經和生父離婚的母親，表示自己月經遲來2個月，還說父親去年9月底、10初趁晚上睡覺時，兩度在房間性侵她，聲稱父親掀開她的衣服及內衣，先撫摸胸部，接著強脫內外褲，用手指插入下體，並試圖將生殖器插入下體，但因無法插入改要求口交，事後並向她道歉，但兩次都沒有射精。

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全案依妨害性自主移送法辦，不過女童父親雖坦承和女童同床，但矢口否認性侵女兒。

此案在台中地院審理時，法官即發現，女童的證詞有疑問，因女童雖指控父親有逼口交、指姦的犯行，卻稱沒有看到父親的生殖器。

調查並發現，女童會利用手機上網與異性友人聊天，並拍攝不雅照片，父親發現後，曾多次禁止並處罰女童的不當行為；女童的祖父也表示，女童會拿手機跟網路的男生聊天，聊些有的沒的，都騙人家說她17歲，還會拍一些沒穿衣服的照片給對方看，父親看到生氣，曾因此打她管教，認為女童對於異性或性知識，並非懵懂無知的少女。

同床的女童妹妹也表示，父親是睡在兩人之間，和女童稱父親性侵她都是睡在她旁邊不同，兩人說法有出入。

因全案除女童有瑕疵的單一指控外，並無其他證據可證明，法官審理後判決女童生父無罪。

全案經檢察官上訴台中高分院，法官做出和一審同樣的無罪判決，仍可上訴。

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