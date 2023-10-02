博奕集團藏七期高級商辦員工裝上班族 雙胞胎首腦戴「土豪」金鍊露餡

警方將犯嫌移送法辦。（警方提供）

2023/10/02 15:04

〔記者許國楨／台中報導〕刑事局中打今天宣布破獲一個藏身七期高級商辦的博奕集團，施姓雙胞胎首腦應徵無前科員工「叩客」，上班均統一穿著白襯衫搭黑色西裝褲佯裝上班族低調進出，原欲藉此掩人耳目，但兩人脖戴超粗「土豪」金鍊，佐以勞以力士名錶高調裝扮，反因此被警方識破，連帶使集團遭殲滅。

刑事局中打第三隊日前接獲情資，有大型博奕機房藏匿中市七期高級商辦內，經長期蒐證監控，發現係以26歲施姓雙胞胎為首的「TU 娛樂城」博弈集團，他們要求成員上班均統一穿著白襯衫搭黑色西裝褲，佯裝上班族低調進出商辦，實則從事叩客博弈，藉以掩人耳目躲避查緝，且清一色均應徵聘用沒有刑案紀錄員工，避免遭警方鎖定。

請繼續往下閱讀...

經查，該集團以臉書、IG、LINE等社群軟體「報明牌」Call客加入聊天群組，等賭客加入博弈會員後，再由暗樁遊說，吸引下注，賭客再到超商購買點數，或是銀行轉帳入金，集團成員兌換成賭博點數，提供下注，至少上百人加入會員，不法獲利達千萬。

案經報請台中地檢署檢察官陳祥薇指揮後，與彰化縣刑大、台中市刑大科偵隊、第六警分局等單位成立專案小組偵辦，今年6月20日前往搜索時，出動特警使用破門器砸破玻璃時，裡頭成員全部嚇呆，被警方喝斥「手舉高、趴下」，全數乖乖配合。

警方當場查獲施姓兄弟檔以及旗下成員共21名，查扣現金8萬元、勞力士手錶、金項鍊、手機、大批電腦螢幕、主機等證物，警方表示，施姓兄弟二人脖子上各帶一條超粗「土豪」金鍊，兩條金鍊總價75萬餘元，兩人還手戴市價近300萬元的勞力士名表，高調裝扮反引起警方注意進而識破。

全案訊後依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方預計近日偵結起訴；刑事局表示，透過網路或電子設備等方式賭博財物者，已由原本社會秩序維護法改為涉犯刑法第266條，呼籲民眾切勿沉迷賭博或從事賭博業工作，除涉及刑事責任外，亦將造成財產上的損失。

雙胞胎首腦各戴一條超粗金項鍊。（警方提供）

特警使用破門器砸破玻璃。（警方提供）

裡頭成員全部嚇呆，全數乖乖配合。（警方提供）

警方查扣相關證物。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法