貼文徵求武漢肺炎感染者散播病毒 手賤男觸犯「恐嚇公眾罪」判刑

陳男手賤貼文徵求武漢肺炎染疫者，到公司等處散播病毒，法院依恐嚇公眾罪判刑3月，全案確定。（記者歐素美擷取自臉書）

2023/09/30 16:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市25歲陳姓男子，在去年（2022年）武漢肺炎（COVID-19，又稱新冠肺炎）仍肆虐之際，於臉書發文徵人，以每次2000元或月薪3萬5000元不等報酬，徵求感染者到指定公司行號咳嗽，或將病毒傳染他人，「富貴險中求...，只要你肯做，我們不虧待你的」，被檢方認定恐嚇公眾起訴，台中地院審理時，他宣稱是開玩笑，法官卻認為高職畢業的陳男是成年人，豈能推諉不知觸法？依恐嚇公眾罪判刑3月，可易科罰金9萬元，全案確定。

判決書指出，陳男於去年3月14日晚間，在有8萬多名成員的臉書社團「偏門工作」，張貼徵人啟事，內容為：徵新冠肺炎帶原者，需陽性篩檢報告。長期配合佳，有固定宿舍，包水包電，短期兼職也可以。工作內容有三種方案給你選，第一種，到我們指定的公司裡把口罩拉下來到處咳嗽，會有帶原者專車接送，論件計費，單次2000。第二種，將病毒傳染給自願感染者，自願感染者我們自己會找，單次500。第三種專車接送司機，不需要確診，只需要專門接送人員出入，月薪35000。人數越多越好，自己不敢的話可以推薦給親朋好友，仲介費找到一人給200。富貴險中求，高的風險高的報酬，只要你肯做，我們不虧待你的。

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陳男宣稱是開玩笑，台中地檢署卻認為，陳男觸犯刑法的恐嚇公眾罪嫌，武漢肺炎因全球蔓延造成大量死亡，我國政府機關及民眾莫不談疫色變、嚴陣以待，且陳男貼文時，台灣仍處於嚴格管制，陳男卻趁社會恐慌之際，僅為戲謔而發表恐嚇公安言論，且未能坦承犯行與悔悟，聲明量處適當之刑，台中地院簡易法庭（一審）依上述罪名判刑三月，可易科罰金。

陳男不服上訴二審，態度也有所轉變，他指自己是開玩笑，沒有付諸行動，竟然被告且揹負恐嚇公眾罪的駭人聽聞罪名，他深表後悔，玩笑不能亂開，請法官鑒於他年輕無知，一時輕佻，懇求給予自新的機會，他願意做社會勞動服務社工，請給予將功補過機會。

不過，陳男上訴二審，卻又沒出庭，台中地院合議庭認為，陳男是高職畢業且已成年，張貼徵人散佈病毒的訊息，足以使公眾閱覽後恐慌，形成公眾安全的危險，一審判決並無不當，駁回陳男上訴，全案判決確定。

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