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    手遊玩家嗆「不給加公會」就到北捷隨機殺人 涉恐嚇公眾送辦

    蘇在遊戲中嗆聲。（記者王冠仁翻攝）

    蘇在遊戲中嗆聲。（記者王冠仁翻攝）

    2023/03/20 19:18

    〔記者王冠仁／台北報導〕27歲蘇姓男子是手機遊戲「新楓之谷」的玩家，他某次玩遊戲時想和人組隊打怪，但是遭其他玩家拒絕，他氣得在遊戲的公開頻道嗆「不讓我進公會，台北捷運隨機殺人」。有玩家看到後截圖向警方報警，警方循線到蘇位於高雄的住處逮人，將他依恐嚇公眾罪嫌送辦。

    台北市刑大今天發布新聞公布蘇的犯案經過，也呼籲民眾透過網路發言或傳遞訊息應謹慎，切勿散播違法或爭議訊息致生危害，更不得藉由網路從事非法活動，以免誤觸法網。

    警方調查，蘇平常熱衷玩手遊「新楓之谷」，經常上線打怪，他在本月16日晚上玩遊戲時，想要與其他玩家組隊一起打怪但頻頻遭拒。他氣得在遊戲上的公開頻道嗆聲說「不加我公會，台北捷運實施第二次北捷殺人」、「不讓我進公會，4月2號17:00台北捷運實施隨機殺人」等語。

    其他玩家看到後截圖向警方報警，警方根據IP位置追查，循線到蘇位於高雄的住處逮人。蘇聲稱他只是一時氣憤才亂留言，並非真的要去北捷隨機殺人，還表示相當後悔。

    警方在蘇的住處內搜索，沒有發現槍械等危險物品，並查扣他的手機與筆記型電腦，最後將他依恐嚇公眾罪嫌送辦。

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