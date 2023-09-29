為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

警大生中秋節返鄉專車 司機酒測超標緊急更換

中央警察大學在昨日中秋節前夕驚傳學生返鄉專車司機酒測超標插曲，學生自治會發現一名駕駛3次酒測超標，通報桃警龜山分局，晚間另名遊覽車司機到校通過酒測，順利載送學生們回家。（記者闕敬倫攝）

中央警察大學在昨日中秋節前夕驚傳學生返鄉專車司機酒測超標插曲，學生自治會發現一名駕駛3次酒測超標，通報桃警龜山分局，晚間另名遊覽車司機到校通過酒測，順利載送學生們回家。（記者闕敬倫攝）

2023/09/29 17:05

〔記者闕敬倫／桃園報導〕中央警察大學在昨（28）日中秋節前夕驚傳學生返鄉專車司機酒測超標插曲，學生自治會租用的民間遊覽車下午出發前，發現一名駕駛3次酒測超標，自治會立即要求業者更換司機，並通報轄區桃園市政府警察局龜山分局，直到晚間7時許，另名司機到校通過酒測，順利載送學生們回家；警大校方強調，警大生是未來國家執法幹部，主動防制酒駕司機上路，值得嘉許。

據了解，警大學生自治會自行招商租賃民間遊覽車在中秋連假期間接送學生返鄉與返校，昨天有15輛秋節返鄉專車到校，自治會在專車出發前，對每位司機實行酒測。

其中，有位司機在3次酒測中屢屢超標，學生自治會當下聯繫遊覽車公司業者，要求更換司機，同時通報龜山警分局坪頂派出所員警到校協助。該班專車的學生等到晚間7點多，有另名頂替司機趕抵換手，該位司機經酒測合格後，開車載送學生們返鄉。

龜山警分局指出，由於酒測未過的司機當下沒有駕車行為，警方接獲報案後第一時間到場勸導司機切勿上路，並協助學生聯繫租賃車業者。

中央警察大學表示，未來執法幹部防範未然，主動防制酒駕司機上路，避免可能的酒駕意外、憾事發生，紀律值得嘉許。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
男子酒測嚴重超標 竟是漱口水惹的禍
2023/09/10 10:52

男子酒測嚴重超標 竟是漱口水惹的禍
高雄娃娃車司機騎車上班 未戴口罩酒駕被捕
2021/09/01 16:25

高雄娃娃車司機騎車上班 未戴口罩酒駕被捕

2023【台東光祭】與蝴蝶一起浪漫回知本
5次酒駕被逮改搭計程車 男子竟猥褻女司機
2018/04/10 15:01

5次酒駕被逮改搭計程車 男子竟猥褻女司機
勤前未酒測司機宿醉撞死老婦 客運連帶判賠640萬
2017/08/24 15:31

勤前未酒測司機宿醉撞死老婦 客運連帶判賠640萬
火燒遊覽車司機酒駕 公司：沒人看過他喝酒
2016/07/29 16:05

火燒遊覽車司機酒駕 公司：沒人看過他喝酒
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播