慘！騎機車撞狗摔到四肢包紗布 男子怒轟「浪浪」沒人管

139線與周邊八卦山道路流浪狗成群，地方民眾希望相關單位能正視。 （資料照，記者湯世名攝）

2023/09/28 23:25

〔記者湯世名／彰化報導〕慘！1名張姓民眾27日深夜騎機車行經彰化縣芬園鄉139線旁縣安路時，突然竄出多隻流浪狗，儘管閃過了第1隻，卻當場撞上第2隻，浪浪狂吠兩聲跑掉，張男卻連人帶車慘摔，四肢全都擦傷破皮，勉強起身打電話向消防單位求救，送醫後四肢全包上紗布，中秋節得要渾身是傷度過，氣得怒轟139線一大群浪浪沒人管，害他經常被追咬，希望鄉公所或縣府能正視。

張男指出，昨晚11點多他騎機車從139線轉縣安路以時速32公里行駛，突然前方有成群的浪犬就躺在大馬路上，由於縣安路段都是樹林，路燈卻沒開，只有車燈照到浪浪，他及時閃過第1隻，卻直接撞擊到第2隻，連人帶車摔出去，四肢都擦傷，機車也摔壞，當下勉強撐起身子打電話報案。

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他怒轟指出，每天上下班行經縣安路總是膽戰心驚，這群浪犬又完全不怕人，直接躺在路上追逐、睡覺，路燈有些裝了都沒有開，浪犬又是深色的，按喇叭閃過了第1隻，沒閃過第2隻就撞到了，浪犬沒事跑掉了，自己倒是摔得全身是傷。尤其縣安路段都是樹林，路燈卻沒開，連機車的遠光燈都照不到盡頭，真的很害怕，希望相關單位盡快將這些問題解決，不要再有下一個受害者。

他將受傷過程po上臉書，引發鄉民議論，認為有人在餵食流浪狗，不只縣安路，包括德興路、大彰路及芬草路等路段都曾出現大批流浪狗，尤其常互相追逐亂吠，還會追逐機車及腳踏車，大家只能只能自求多福。

139線與周邊八卦山道路流浪狗成群，不僅不怕人還會追咬，地方民眾希望相關單位能正視。 （資料照，記者湯世名攝）

張男昨夜騎機車在139線旁縣安路撞到流浪狗後慘摔，四肢全都擦傷破皮包上紗布。 （張男提供）

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