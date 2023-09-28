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警速揪「綠雞蛋」PO文者遭民代質疑 北市刑大：按常規辦理

謝姓男子在網路貼文被農業部懷疑是涉嫌散佈不實訊息。（記者劉慶侯翻攝）

謝姓男子在網路貼文被農業部懷疑是涉嫌散佈不實訊息。（記者劉慶侯翻攝）

2023/09/28 23:23

〔記者劉慶侯／台北報導〕有民眾在網路貼文「綠色雞蛋」圖文，影射是巴西進口蛋，被認為是假訊息；台北市警方在一天內就查獲謝姓男子，但被國民黨台北市大同區立委參選人游淑慧質疑，全案是被農業部搞成驚天大案，讓市警局超音速配合辦案，違反正常程序。台北市刑警大隊今日晚間提出駁斥，表示一切均按照常規辦理。

台北市警中正二分局是今日上午宣佈偵破有關「巴西蛋」的不實報導，警方在農業部報案後不到一日內，便傳喚43歲的謝姓男子到案，並依妨害名譽罪嫌送請台北地檢署偵辦。

但事後游淑慧卻公開表示，綠雞蛋事件只是一個一般民眾分享自己的購買經驗，內文沒有批評政府、也沒有批評政策，行政院長和農業部在未經查證下，即指控民眾造假，甚至報案偵辦。

她認為，台北市警局亦違反正常作業程序，連夜員警親送到案通知，程序是郵寄到案通知。甚至荒謬的以妨害名譽罪偵辦。妨害名譽罪屬於告訴乃論，也就是要有犯罪被害人出面告發。

負責偵辦全案的台北市刑警大隊科偵隊，今日晚間表示，警方是27日下午受理農業部告訴妨害名譽案後，在查明行為人身分後，依法製發通知書，且標明應到案時日為112年10月4日。

但因對方張貼的圖文和輿論已成社會熱議，警方認為有立即查明事實之必要，警方隨即指派員警於當日送達。

北市刑大表示，警方依法完成送達後，謝男主動向警方表示希望當下至就近派出所接受詢問，員警應對方請求至新北市新莊分局丹鳳派出所製作筆錄。

北市警方表示，全案均是根據刑事訴訟法等規定實施調查、通知及詢問筆錄，並未違反法定程序。

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