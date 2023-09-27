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散布「割地給美國AIT當租界」謠言送辦 法官裁定不罰

美國在台協會（AIT）2019年搬到台北市內湖區，設計建造主打綠建築、建材來自台美，相當氣派。（取自AIT flickr）

美國在台協會（AIT）2019年搬到台北市內湖區，設計建造主打綠建築、建材來自台美，相當氣派。（取自AIT flickr）

2023/09/27 12:58

〔記者張文川／台北報導〕美國在台協會（AIT）今年7月傳出「爭取擴建、外交部研議中」，陳姓男子7月14日在個人臉書發文指稱「美國在台協會要求蔡英文，援用清朝鴉片戰爭和英國簽訂不平等條約方式，把內湖土地以99年期割讓成為美國在台灣的租界」等語，台北市警文山二分局依涉嫌違反社會秩序維護法「散布謠言」，移送台北地院裁罰；法官審理後認定，陳男雖未經查證，但無從證明「明知不實而故意散布之」，也無法證明會讓使閱聽者產生畏懼恐慌的心理、影響公眾安寧，裁定不罰。可抗告。

警方移送指出，陳男於7月14日在住處登入臉書的個人動態時報發布文章，未限制觀看，外交部事後發布新聞稿，澄清相關內容不實，警方認定陳男散布謠言。陳男到案後答辯指稱，這些訊息是他觀看政論節目、民意代表在媒體上的發言，還有網路上大家在傳述的內容來發表的看法。

北院法官認為，陳男文章所指的內湖土地利用，關涉到公益，民眾多有意見，在各管道表抒，現今網路資訊發達，閱聽者對於網路接觸的各種資訊後，非必有足夠判斷、查證資訊真實性的能力。

法官認為，陳男雖未經查證就發布訊息，但依警方所提事證，無從證明他明知為不實事實而故意散布於公眾，也無從認定訊息的閱聽者，將因此偏信而產生畏懼或恐慌等負面心理，進而對社會秩序及公共安寧產生明顯而立即之危險；警方不得單憑訊息事實與否，就認定是散布謠言且足以影響公共安寧，故裁定不罰。

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