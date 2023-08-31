AIT中元普渡「內湖在地採買」 入境隨俗網友狂喊讚

AIT副處長柯傑民昨（30）日到內湖湖光市場採買中元普渡供品。（擷取自AIT影片）

2023/08/31 13:18

〔記者楊丞彧／台北報導〕昨天8月30日是中元節，不僅台灣民眾祭拜好兄弟，外國駐台單位也入境隨俗，包括美國在台協會（AIT）、日本台灣交流協會與澳洲辦事處等都紛紛在社群上分享普渡拜拜貼文。AIT副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）與發言人鄧艾德（Ed Dunn）一起到AIT附近的內湖湖光市場採買鮮花素果，並作成短影片於社群上。許多網友盛讚，AIT真的非常「入境隨俗」；也有網友說，看到湖光市場就思鄉了。

AIT影片中，柯傑民與鄧艾德一起到內湖湖光市場為中元普渡進行採購，並與攤商「博感情」。兩人先到了肉鬆攤，因為「好兄弟喜歡吃」；接下來則到水果攤，買了兩籃芒果，直呼「屏東芒果熊讚」。除了台式食品外，兩人也替好兄弟買了美式炸雞。挑完鮮花後，兩人也到香舖購買金紙。除了買了美元，兩人也買進了新台幣與日圓金紙要化給好兄弟。AIT的供品桌上，也準備了素食泡麵，體貼吃素的好兄弟。

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柯傑民於影片最後也代表AIT祝大家全家平安、身體健康。該則貼文在臉書已經近6000讚，讓許多網友大讚。

日本台灣交流協會今年也照往例，祭出大陣仗進行中元普渡祭祀。除了定番的台灣經典零食外，也擺上了各式日本人氣點心，邀請好兄弟嚐嚐看「海島厝邊」的零食，祈求大家平平安安。照片中也可看到，供品的餅乾也有韓國H牌蘇打餅與O牌巧克力派。協會也徵詢網友是否有推薦的零食，網友清單則包括薯條三兄弟、六花亭、白色戀人、男山大吟釀、哈密瓜和青森蘋果等等。

澳洲辦事處也表示，中元普渡是一年一度祭拜好兄弟的日子，也是台灣最重要的傳統文化節日之一。代理代表顧兆倫首度跟著同仁們一同參加這項習俗儀式，完成初體驗任務。我們準備了豐盛的供品，結合澳洲與台灣的特色，誠心地祭拜。澳洲辦事處的供品也包括澳洲餅乾、紅酒、啤酒、果汁、穀片、保久乳等，誠意滿滿。

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