漁船船長搞丟毒品遭貨主拷問5小時虐死 主嫌逃亡、手下判刑定讞

最高法院。（資料照）

2023/09/27 11:46

〔記者張文川／台北報導〕屏東「連吉興」漁船吳姓船長，2年前疑因協助陳啟東兄弟出海運毒，但毒品後來下落不明，陳姓兄弟率約20人將吳男等4名船員擄至彰化的貨櫃屋，動用私刑以球棒拷問毒品下落，吳男慘遭施虐5小時後死亡。主嫌逃亡被通緝，其中一名共犯陳柏睿於二審時與死者家屬和解，從一審8年8月獲改判7年8月，最高法院駁回上訴定讞。另有9人另行審理中。

檢方調查，陳啟東、陳啟祥兄弟夥同約20人，於2021年9月1日犯案，陳啟東等嫌犯未到案，被檢方通緝中，另有9人先後到案，另行審理，一審各被判處4年至9年不等徒刑。

請繼續往下閱讀...

判決指出，吳男與3名船員於2021年疑涉替陳姓兄弟運毒，但最終未能交貨，毒品下落不明，陳姓兄弟指示多名手下與吳等人約在西螺休息站見面後，將4人蒙面載往彰化溪洲大橋附近的貨櫃屋拷問，20人輪流以棍棒、鋁棒、電線、軟水管、衣架毆打4人。

吳男在被虐期間答稱運送時因被海巡署鎖定，不得已將「東西」丟入海裡以免被查獲，陳姓兄弟等人不滿意，繼續痛毆吳男，還以空氣槍射擊吳的背部3發，吳遭凌虐5小時後失去呼吸心跳，看守者將他送往彰化二林基督教醫院急救，仍告不治。

集團嫌犯四散而逃，先後到案被起訴。陳柏睿是在場聽從陳姓兄弟的指示，駕駛休旅車載運共犯，至彰化溪州大橋會合，他也有持棍棒毆打船長，歷審皆認定他是傷害致死罪的共犯，一審被判刑8年8月。二審台中高分院認為陳已與吳男家屬達成和解並賠償損失，改判7年8月。最高法院駁回上訴確定。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法