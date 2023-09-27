為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

漁船船長搞丟毒品遭貨主拷問5小時虐死 主嫌逃亡、手下判刑定讞

最高法院。（資料照）

最高法院。（資料照）

2023/09/27 11:46

〔記者張文川／台北報導〕屏東「連吉興」漁船吳姓船長，2年前疑因協助陳啟東兄弟出海運毒，但毒品後來下落不明，陳姓兄弟率約20人將吳男等4名船員擄至彰化的貨櫃屋，動用私刑以球棒拷問毒品下落，吳男慘遭施虐5小時後死亡。主嫌逃亡被通緝，其中一名共犯陳柏睿於二審時與死者家屬和解，從一審8年8月獲改判7年8月，最高法院駁回上訴定讞。另有9人另行審理中。

檢方調查，陳啟東、陳啟祥兄弟夥同約20人，於2021年9月1日犯案，陳啟東等嫌犯未到案，被檢方通緝中，另有9人先後到案，另行審理，一審各被判處4年至9年不等徒刑。

判決指出，吳男與3名船員於2021年疑涉替陳姓兄弟運毒，但最終未能交貨，毒品下落不明，陳姓兄弟指示多名手下與吳等人約在西螺休息站見面後，將4人蒙面載往彰化溪洲大橋附近的貨櫃屋拷問，20人輪流以棍棒、鋁棒、電線、軟水管、衣架毆打4人。

吳男在被虐期間答稱運送時因被海巡署鎖定，不得已將「東西」丟入海裡以免被查獲，陳姓兄弟等人不滿意，繼續痛毆吳男，還以空氣槍射擊吳的背部3發，吳遭凌虐5小時後失去呼吸心跳，看守者將他送往彰化二林基督教醫院急救，仍告不治。

集團嫌犯四散而逃，先後到案被起訴。陳柏睿是在場聽從陳姓兄弟的指示，駕駛休旅車載運共犯，至彰化溪州大橋會合，他也有持棍棒毆打船長，歷審皆認定他是傷害致死罪的共犯，一審被判刑8年8月。二審台中高分院認為陳已與吳男家屬達成和解並賠償損失，改判7年8月。最高法院駁回上訴確定。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
烏石港漁船走私719公斤安毒 船長供出追查線索輕判8年
2022/05/04 17:39

烏石港漁船走私719公斤安毒 船長供出追查線索輕判8年
曾遭日本巡邏艇衝撞 漁船船長失足落海遺體今尋獲
2020/12/25 17:25

曾遭日本巡邏艇衝撞 漁船船長失足落海遺體今尋獲

桃園剛需強勁 青埔高鐵水岸受青睞
北韓船長偷聽《自由亞洲電台》 當100人面前被處決
2020/12/18 21:25

北韓船長偷聽《自由亞洲電台》 當100人面前被處決
船長太操開船突昏迷 海巡、空勤緊急馳援救命
2020/06/05 11:25

船長太操開船突昏迷 海巡、空勤緊急馳援救命
中沙海域攔截 查獲漁船載507公斤毒品逮6人
2019/06/11 12:12

中沙海域攔截 查獲漁船載507公斤毒品逮6人
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播