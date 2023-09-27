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頭份賣菜婦推車遭撞 女駕駛肇事逃逸辯稱︰以為撞到東西

陳姓賣菜老婦，24日晚間做完生意，徒步推推車返家，遭汽車撞擊連人帶車飛入一旁堤防草叢，骨折送醫。（民眾提供）

陳姓賣菜老婦，24日晚間做完生意，徒步推推車返家，遭汽車撞擊連人帶車飛入一旁堤防草叢，骨折送醫。（民眾提供）

2023/09/27 09:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市65歲陳姓賣菜老婦，24日晚間做完生意，徒步推推車返家，遭汽車撞擊連人帶車飛入一旁堤防草叢，骨折送醫，未料，肇事車輛逃逸，經警方調閱監視器，循線將肇事車輛駕駛45歲徐姓女子查緝到案，依肇事逃逸罪嫌函送苗栗地方檢察署偵辦。

頭份警分局副分局長吳國偉今（27）日表示，警分局於24日晚間7點許，接獲報案指頭份市濱江街發生交通事故，員警到場發現為65歲陳姓老婦受傷倒地，手部骨折、全身多處擦挫傷，經送醫急救，無生命危險。

但肇事車輛逃逸，警方調閱附近監視器，發現徐女駕駛汽車涉有重嫌，已於25日晚間通知到案說明，徐女辯稱，她以為只是撞上東西，不知道有撞到人，所以就直接開走了，警訊後，全案依肇事逃逸罪嫌，函送苗栗地檢署偵辦。

陳姓老婦在市場賣菜，24日於黃昏市場做完生意後，徒步推推車返家，於當晚約7點許，在頭份市立殯儀館附近的濱江街路段，遭徐女開車撞上，連人帶車飛入一旁堤防草叢內。

車禍經過也被一旁民宅監視器錄下，讓人看得膽顫心驚，地方也表示，濱江街路窄，但通行車輛車速都很快，尤其還有砂石車會行經，也懇請駕駛們減速慢行。

老婦人的推車遺留在事故現場。（民眾提供）

老婦人的推車遺留在事故現場。（民眾提供）

老婦人的推車鐵架被撞彎。（民眾提供）

老婦人的推車鐵架被撞彎。（民眾提供）

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