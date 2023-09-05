59歲婦駕車撞死85歲老翁逃逸 逮獲酒測超標

台東市南島大道昨晚發生休旅車撞死單車老翁事件，肇事逃逸的葉姓婦人已被警方尋獲。（記者黃明堂攝）

2023/09/05 11:29

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市南島大道昨晚一名85歲李姓老翁騎單車時被休旅車當場撞死，肇事車加速逃逸，警依目擊者提供線索及調閱沿線監視器，逮捕59歲葉姓婦人，酒測值0.33。她說不知撞到人，警發現她的引擎有撞擊凹痕，已依公共危險、過失致死等罪嫌，報請檢察官指揮偵辦。

海葵颱風過境，台東市路樹大量倒伏折技，昨天晚間6點多，南島大道從史前館方向的車道發生一起休旅車追撞腳踏車的事故，據對向車道騎機車目擊過程的一男一女表示，當時男子騎著腳踏車，後方一輛休旅車疾駛，撞到人後完全沒減速，甚至加足馬力往前逃逸，後方有騎士趕緊去追，因路面多樹枝，不敢騎太快，完全看不到休旅車蹤影。

請繼續往下閱讀...

男子被撞後，趴在地上一動也不動，救護車趕來時，發現無呼吸心跳，立即進行CPR，並送往馬偕醫院搶救，仍宣告不治。

雖然無人目擊肇事車牌，但警方依目擊者提供車輛特徵、肇事前行進方向，及肇事後逃逸方向等資訊，調閱鄰近監視器，昨天深夜追查出肇事車位在台東市區，找到車主葉婦，她辯稱返家行經南島大道，根本不知道撞到人。檢察官今會同法醫相驗後，將依公共危險等罪嫌移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法