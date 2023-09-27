收購20萬顆感冒藥煉毒！高雄製毒工廠藏身濕地公園 3嫌落網

警方在3嫌的製毒工廠內，查獲假麻黃鹼成品22.271公斤、半成品粉末318.73公斤、液態半成品507.83公斤、製毒工具、化學原料1批等證物。（民眾提供）

2023/09/27 08:51

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市警局今年度執行查緝毒品安居專案期間接獲線報，經分析、鎖定茄萣濕地公園內1處鐵皮屋藏著製毒工廠，由鼓山、鳳山、湖內及屏東分局與高雄市刑警大隊共組專案小組聯合查緝，並報請橋頭地檢署檢察官吳正中指揮偵辦，破獲張男（30歲）、陳男（29歲）、涂男（26歲）等3人以近20萬顆感冒藥提煉假麻黃鹼，起獲大量毒品。

鼓山分局指出，張男透過網路搜尋得知感冒藥或鼻炎藥錠含有麻黃素成分，可進一步製成2級毒品安非他命，因此夥同陳男、涂男參與製毒行列。

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今年1月，張男先在茄萣濕地公園租得一處鐵皮屋放置製毒工具，2月起，3人分頭在台南、高雄等地的藥局收購大量藥品，3人光顧過的藥局，感冒藥或鼻炎藥錠幾乎1顆不留，累計花費超過百萬元，購得約20萬顆藥錠，並於3月上旬開始提煉、製造。

警方調查期間發現，張男等人行事非常謹慎小心，為掩人耳目、躲避查緝，刻意將製毒工廠隱身在人煙罕至的濕地公園鐵皮屋內，再自行加裝圍牆與監視器來監控，現場的樹林及河道形成天然屏障，相當隱密。製毒期間還一度失控引發火災，不敢報警而自行冒險滅火，導致部分器具損毀。

專案人員監控期間，為避免打草驚蛇，躲藏在樹林間忍受蚊蟲叮咬，長期下來發現3人經常熬夜製毒到天亮才入睡，直到時機成熟，日前趁犯嫌熟睡、疏於防範之際一擁而上，在鐵皮屋內將3人查獲，現場起獲毒品假麻黃鹼成品22.271公斤、半成品粉末318.73公斤、液態半成品507.83公斤、製毒工具、化學原料1批等證物。

相關成品及半成品經送刑事警察局化驗，於9月26日確認全部具有毒品假麻黃鹼成份，若經犯嫌全部提煉、製造成2級毒品安非他命，初估市價高達5600萬元之譜，是高雄今年最大宗提煉、製造安非他命原料的毒品工廠。

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警方在3嫌的製毒工廠內，查獲假麻黃鹼成品22.271公斤、半成品粉末318.73公斤、液態半成品507.83公斤、製毒工具、化學原料1批等證物。（民眾提供）

警方趁嫌犯休息空檔前往鐵皮屋內攻堅，一舉將涉嫌製毒的3人逮捕。（民眾提供）

茄萣濕地公園內的鐵皮屋，竟成製毒工廠。（民眾提供）

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