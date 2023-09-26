棋牌社掛羊頭賣狗肉 新北警破麻將職業大賭場

警方前往棋牌社查緝。（記者徐聖倫翻攝）

2023/09/26 16:08

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市警新莊分局透過民眾檢舉，掌握1間位於新莊區建安街的「棋牌社」，名面上合法營業，但私底下卻是麻將職業大賭場。警方掌握線索，前日派員前往查緝，果然搜出抽頭金、賭資、籌碼等超過60萬元，警方於是將賭場負責人48歲林姓男子、員工、賭客等共31人帶回偵辦。

據了解，這家擁有合法營業執照的棋牌社，一般對外宣稱是賭點數，累積一定點數可以兌換家電、3C產品等獎品，不定期還會舉辦麻將比賽，藉以掩人耳目。事實上到了深夜，賭客們賭的就不再是點數，而是現款，以合法棋牌社之名掩護非法。

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警方表示，有民眾發現這間棋牌社怪異，不太聽聞有人累積足夠點數兌獎，反倒曾看過在麻將桌上出現現金，警方獲報介入調查，果然發現不對勁，在一系列蒐證後，終於掌握絕對證據，前日凌晨0時許前往查緝，順利搗破這家掛羊頭賣狗肉的職業大賭場。

警方在現場扣下抽頭金、賭資、籌碼等共62萬元，店內監視設備也非常眾多，警方將8顆監視鏡頭、電腦以及麻將、撲克牌等賭具全數扣回，警方也將該賭場負責人林男與旗下員工3人，以及現場賭客28人，共31人帶回偵詢。

林男向警方供稱自以為這樣子能夠掩人耳目，沒想到還是被法辦。警詢後，依賭博罪嫌將林男等3人送辦，另28名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

警方將負責人林姓男子、旗下員工、賭客共31人帶回。（記者徐聖倫翻攝）

警方扣回抽頭金、賭資、籌碼、賭具、監視系統等各式證據。（記者徐聖倫翻攝）

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