被質疑無外勤經驗 中市消防局長孫福佑：專業不應由科系評斷

孫福佑（圖左）接任台中市消防局長後，遇重大火災趕赴現場坐鎮指揮。（台中市消防局提供）

2023/09/25 19:30

〔記者許國楨／台中報導〕明揚國際屏東廠大火，造成第一線消防員4死，屏東縣消防局長許美雪被質疑專業度不足，今天也有民眾向本報爆料質疑，台中市消防局長孫福佑也沒有消防外勤經驗，孫則表示，專業不應該由科系來評斷，逾10年消防經驗累積，該有的消防常識與知識都具備，一定會積極守護大台中市民的生命財產安全。

孫福佑並非原台中縣市消防體系升任的首長，之前多數時間服務於警界，是中央警察大學正科51期戶政系畢業，中央警察大學警政研究所碩士，曾歷練北市警局中正第二分局第三組組長、北市警局公共關係室秘書、宜蘭縣警局礁溪分局長與新北市（原北縣）汐止分局長、基隆第二分局長，新竹縣警局主任秘書、彰化縣警局副局長。

請繼續往下閱讀...

2013年8月晉升新竹縣政府消防局長，競選連任成功的台中市長盧秀燕去年12月25日就職，一併宣布新任消防局長孫福佑（原局長曾進財退休）的人事，至今合計消防局長職務經歷已逾10年，而2013年8月1日至2022年12月24日擔任新竹縣消防局長期間，歷經重大火災案件，工廠火警計59件、住宅火災209件。

其中多起重大火災皆親臨災害現場指揮調度，完成任務，無人員受傷受困，救災經驗豐富、歷練完整，台中市消防局指出，消防人員是由警察機關分立而出，惟目前訓練仍以警察專科學校、警察大學養成教育為主，孫中央警察大學畢業後，於工作崗位上再進修攻讀警政研究所，專業不離警消。

消防局表示，直轄市消防局長是政務官，屬管理職，孫局長到任後積極改善局務，強化消防人員訓練，重視火場紀律、優化指揮中心派遣、落實轄內高風險場所管理檢查、積極爭取消防人力補充、提高外勤人員超勤加班費福利等等。孫則強調，越過10年消防經驗累積，在專業領域上該有的消防常識與知識都具備，專業不應該完全由科系來評斷。

孫福佑接任台中市消防局長後，遇重大火災趕赴現場坐鎮指揮。（台中市消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法