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高市要警幫查假酒引反彈 財政局：跨機關查緝菸酒行之多年

高雄市警局發公函，要員警稽查轄區內的薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞業者，是否使用假酒。（取自臉書「靠北警察」）

高雄市警局發公函，要員警稽查轄區內的薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞業者，是否使用假酒。（取自臉書「靠北警察」）

2023/09/25 14:13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市警局最近發文各分局，指依財政局公函，要求員警稽查轄區內的薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞業者是否使用假酒？引發部分員警反彈；對此，財政局解釋，菸酒查緝是跨機關例行業務，已行之多年，可能有些年輕員警不了解。

有員警在臉書「靠北警察」貼出一張高雄市警局公文，質疑「現在連薑母鴨業者也要我們列管就是了？請問就算他們用假酒，會跟查訪的員警說嗎？」，並嗆說:「這不是警察該做的事，是財政局自己要派人稽查，到底乾警察屁事？財政局是沒人了是不是？」

對此，高雄市財政局澄清說，菸酒查緝屬於跨機關的例行業務，為了查緝私劣菸酒，財政局配合財政部的查緝假酒計畫，除與海關、保三、港警及海巡共同合作外，並與市政府警察、衛生、環保等局處，跨機關組成「菸酒查緝小組」，執行相關任務，此模式已行之多年。

財政局強調，稽查對象主要針對用酒量大的相關業者，查緝酒品是否合法，敘獎都依照相關規定，也感謝過去協查機關的同仁，一起為市民的食品安全把關。但可能有些年輕員警不了解相關作業辦法，才透過臉書表達意見。

高雄市警局也指出，查緝私酒有專業性，警方多年來都是行政協助，協助主管機關財政局查緝不法菸酒業者。

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