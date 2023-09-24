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台北市涉洩密女警開千萬賓利上班 同事聞訊「不意外」

邱姓女警由中山分局調至南港分局，家境富裕，曾高調開著賓利車上下班，但警方發現她除了幫犯罪集團查個資，還涉犯洩密、偽造文書等罪嫌，今凌晨被法院裁定羈押禁見。（取自當事人臉書）

邱姓女警由中山分局調至南港分局，家境富裕，曾高調開著賓利車上下班，但警方發現她除了幫犯罪集團查個資，還涉犯洩密、偽造文書等罪嫌，今凌晨被法院裁定羈押禁見。（取自當事人臉書）

2023/09/24 12:22

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市南港警分局警備隊邱姓女警涉嫌洩密、偽造文書罪，今天（24日）凌晨被法院裁定收押；邱姓女警為警專31期畢業，從警9年，7月份才由中山分局調至南港分局，她家境富裕，每天開著千萬賓利車上下班，同事也知道其交友複雜，對於她如今被收押「不意外」。

據指出，29歲的邱員2014年從警，曾陸續在中山分局長安東路派出所、民權一派出所、警備隊服務，不過，經常遲到早退、工作態度不佳，也被警方列為重點輔導對象，4月份值班時還離譜開著警備車載友人至新北市新莊一處堂口，因此被處分記過2次、申誡2支，7月調整至南港分局防治組。

同事透露，邱員調至南港分局後，起初每天開著賓利車上下班，面對同事好奇詢問，她不避諱自稱家中有很多名車，這只是其中一輛，最近又想換保時捷休旅車，不過覺得開車很麻煩，不如搭UBER上下班還比較方便；同事對這種高調炫富行徑除了咋舌，私底下也戲稱她為「賓利姐」。

而邱員在任職警員期間發生不少爭議事件，曾因搭高鐵買下3個連號座位，光腳露趾在座位自拍，照片曝光後引發爭議；後來還參加BMW車聚，認識某任男友，但當時男友與前女友沒有「分乾淨」被她發現，居然3度以警用電腦查詢男友的車籍資料。

邱員調至南港分局後，起初每天開著賓利車上下班，對於這種高調炫富行徑，私底下也戲稱她為「賓利姐」 。（記者陸運鋒翻攝）

邱員調至南港分局後，起初每天開著賓利車上下班，對於這種高調炫富行徑，私底下也戲稱她為「賓利姐」 。（記者陸運鋒翻攝）

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