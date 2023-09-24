為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

天兵車手搭火車掉錢包 報案被鐵警發現身上有不明存摺

警方逮捕王姓車手。（記者王冠仁翻攝）

警方逮捕王姓車手。（記者王冠仁翻攝）

2023/09/24 11:51

〔記者王冠仁／台北報導〕王姓男子是詐騙集團的車手，負責四處取款、取簿，他某次搭火車時皮包不慎遺落向列車長求助，經列車長通報，鐵路警察局員警前往向他詢問，還眼尖發現他身上有其他人的存摺。鐵警局根據該本存摺展開追查，不久後循線逮到王與其他2名車手，將他們都依詐欺罪嫌送辦。

鐵路警察局今天發布新聞稿，公布該詐騙集團的行騙手法，同時也再次呼籲民眾，各式詐騙手法猖獗，除了網路購物、假投資、解除分期付款等手法，新興型態詐騙更是層出不窮。民眾面對各式詐騙訊息，務必提高警覺，可隨時撥打165反詐騙專線或是110向警方求助。

警方調查，王姓車手日前某次搭火車外出，途中不慎遺失錢包，他遍尋不著，也想不起來掉在哪裡，只好向列車長求助。列車長通報鐵警局，員警獲報趕到，員警向王詢問時說「不然你包包內再找一下」，王打開包包再次尋找時，員警眼尖發現包包內有一本非他名下的存摺。

員警見到存摺後向王追問來源，但王支吾其詞交代不清，員警見他可疑但他當下沒有犯罪行為，於是扣下該本存摺後讓他先行離去。

不過，警方查出存摺主人的資料後展開追查，發現原來王是車手，負責取款、取簿，其所屬的詐騙集團也專門以猜猜我是誰、解除分期付款等手法四處向民眾行騙。

警方掌握王與另外2位車手的行蹤，他們經常四處搭火車、捷運移動，再前往飯店、摩鐵等處轉交存摺與現金給上線。警方循線前往其落腳的摩鐵查緝，順利逮到王與另外兩名車手，查扣做案手機2支、提款卡3張及詐欺所得3萬9千元等，並將他們依詐欺、洗錢防制法送辦，同時也深入追查幕後的詐騙集團。

警方逮捕王與其他兩名車手。（記者王冠仁翻攝）

警方逮捕王與其他兩名車手。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣手機、提款卡、贓款等證物。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣手機、提款卡、贓款等證物。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
神鬼女會計A走双喜電影公司1.2億元 高院判刑8年2月
2023/09/14 10:33

神鬼女會計A走双喜電影公司1.2億元 高院判刑8年2月
批進口蛋食安把關變「把風」 中市國民黨團要求市府加強稽查
2023/09/13 16:56

批進口蛋食安把關變「把風」 中市國民黨團要求市府加強稽查

熱銷破百萬盒再奪《女大》最佳口服纖體
詐團床頭櫃藏2千多萬 刑局破2水房逮23嫌
2023/09/13 05:30

詐團床頭櫃藏2千多萬 刑局破2水房逮23嫌
賽鴿協會涉詐賭 扣263隻鴿子竟「飛了」
2023/09/13 05:30

賽鴿協會涉詐賭 扣263隻鴿子竟「飛了」

廖家儀冒著被先生罵 堅持代言
人頭鴿舍查無責付保管賽鴿 賽鴿聯合會16人送辦
2023/09/12 09:25

人頭鴿舍查無責付保管賽鴿 賽鴿聯合會16人送辦
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播