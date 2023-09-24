天兵車手搭火車掉錢包 報案被鐵警發現身上有不明存摺

警方逮捕王姓車手。（記者王冠仁翻攝）

2023/09/24 11:51

〔記者王冠仁／台北報導〕王姓男子是詐騙集團的車手，負責四處取款、取簿，他某次搭火車時皮包不慎遺落向列車長求助，經列車長通報，鐵路警察局員警前往向他詢問，還眼尖發現他身上有其他人的存摺。鐵警局根據該本存摺展開追查，不久後循線逮到王與其他2名車手，將他們都依詐欺罪嫌送辦。

鐵路警察局今天發布新聞稿，公布該詐騙集團的行騙手法，同時也再次呼籲民眾，各式詐騙手法猖獗，除了網路購物、假投資、解除分期付款等手法，新興型態詐騙更是層出不窮。民眾面對各式詐騙訊息，務必提高警覺，可隨時撥打165反詐騙專線或是110向警方求助。

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警方調查，王姓車手日前某次搭火車外出，途中不慎遺失錢包，他遍尋不著，也想不起來掉在哪裡，只好向列車長求助。列車長通報鐵警局，員警獲報趕到，員警向王詢問時說「不然你包包內再找一下」，王打開包包再次尋找時，員警眼尖發現包包內有一本非他名下的存摺。

員警見到存摺後向王追問來源，但王支吾其詞交代不清，員警見他可疑但他當下沒有犯罪行為，於是扣下該本存摺後讓他先行離去。

不過，警方查出存摺主人的資料後展開追查，發現原來王是車手，負責取款、取簿，其所屬的詐騙集團也專門以猜猜我是誰、解除分期付款等手法四處向民眾行騙。

警方掌握王與另外2位車手的行蹤，他們經常四處搭火車、捷運移動，再前往飯店、摩鐵等處轉交存摺與現金給上線。警方循線前往其落腳的摩鐵查緝，順利逮到王與另外兩名車手，查扣做案手機2支、提款卡3張及詐欺所得3萬9千元等，並將他們依詐欺、洗錢防制法送辦，同時也深入追查幕後的詐騙集團。

警方逮捕王與其他兩名車手。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣手機、提款卡、贓款等證物。（記者王冠仁翻攝）

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