賽鴿協會涉詐賭 扣263隻鴿子竟「飛了」

台南檢警今年6月查獲麻豆新世紀賽鴿會涉聚眾賭博等案，責付保管700多隻賽鴿。（警方提供）

2023/09/13 05:30

〔記者王涵平／台南報導〕台南檢警今年六月查獲麻豆新世紀賽鴿會涉聚眾賭博等案，責付保管查扣的七百多隻賽鴿，七、八月兩度稽查，卻發現十一處鴿舍查無扣鴿，目前已知有二六三隻不知去向，持續清查中。此外，鴿會莊姓主嫌等人以虛擬人頭鴿舍詐取比賽投注金，警方將莊嫌等十六人依詐欺、賭博、組織犯罪等罪嫌送辦。

十一處鴿舍查無扣鴿

台南地檢署檢察官陳鋕銘，今年六月率南市刑警大隊查獲南市麻豆新世紀賽鴿會涉嫌聚眾賭博及違反動物保護法案，查扣參賽賽鴿七三四隻並責付鴿會及參賽鴿舍保管。檢警發現會員鴿舍高達近百個，然七、八月指揮刑大及南市動保處針對參賽會員鴿舍執行聯合稽查，發現多處鴿舍竟未善盡保管責任，扣案賽鴿均不知去向。

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兩波聯合稽共計稽查四十個鴿舍（應檢四八一隻、已檢二一八隻），其中十一處（含人頭鴿舍）扣案鴿子總計二六三隻均不知去向，因還有六十個鴿舍尚未稽查，南警將陸續稽查。

檢警再比對扣案帳冊、會員名冊、總檢檢鴿照片等相關證物，發現鴿會竟有內、外帳冊，除實際發放獎金僅於公布收注賭金之三至四成，每季主要獲得獎金會員均係鴿會所使用人頭鴿舍，且多為家族成員，有虛擬鴿舍資格賽成績有異，曾遭會員發現質疑。

今年九月五日前往嘉義縣市、雲林縣、南市等地，查獲六十三歲莊男等十六人，查扣筆記型電腦一台、二○二三年夏季賽獎金分配表、贓款卅一萬元等相關涉案贓證物。檢方訊後，莊姓主嫌卅萬元交保、莊姓主嫌女友會計出納十五萬元交保、莊嫌兒子廿萬元交保、莊姓會計及其他工作人員五萬元交保、虛擬鴿舍人頭五至十五萬元交保。

莊姓主嫌等十六人送辦

警方透露，該賽鴿協會案發後整個辦公室人去樓空，目前警方仍積極偵辦中，初估詐騙金額每年高達二千至三千萬元，該協會公布總賭金二年四億多元，其實是吹牛放大，只為吸引更多賭客前來下注，最近一期賭金最少的一次是二○二三夏季實收一六八○萬元，派彩九七七萬元，實際獲利七百萬元。

台南檢警今年6月查獲麻豆新世紀賽鴿會涉聚眾賭博等案，責付保管700多隻賽鴿，7、8月兩度稽查，卻發現11個人頭鴿舍查無扣鴿。（警方提供）

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