抓到了！縱火男躲八卦山3天沒吃喝 今被逮直喊餓

王男（右2）縱火後躲在八卦山3天沒吃喝，今天打赤膊現身山區被員警發現當場逮捕。 （警方提供）

2023/09/23 16:19

〔記者湯世名／彰化報導〕抓到了！45歲王姓男子21日向父親索討騎機車遭拒，強行將車騎走並嗆聲要燒車，不料點火後火勢太過猛烈延燒到一旁的鐵皮民宅，所幸無人員傷亡，王男逃逸無蹤，警方今天到八卦山搜山時，正巧有員警與他擦身而過，當場將打赤膊的他逮捕到案。王男供稱放火燒車後躲在山上3天，餓到全身沒力，由於沒洗澡全身散發酸臭味，訊後依公共危險罪移送法辦。

彰化市彰南路1棟鐵皮民宅21日清晨6點突然起火燃燒，濃煙竄天，多達32名消防員趕往現場，出動切割器破壞鐵捲門後搶進火場灌救，火勢約1個小時後撲滅，所幸無人員傷亡，不過警方在廣場發現1輛燒毀的機車，由於當時屋內無人，機車離火場又有數公尺遠，懷疑是縱火案。

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消防員詢問在火場的王姓屋主民宅火災發生原因，屋主表示「可能是我兒子放火燒的」，進一步清查發現王男之前曾因為酒駕被扣照，父親不准他再騎車，王男曾嗆聲要燒車，當天清晨再度上門找父親理論，不料竟真的一把火燒掉機車，沒想到火勢還延燒到一旁的民宅。

警方今天根據手機定位，鎖定王男出現在彰化市八卦山上，立即出動搜山，1名認識他的員警開車途中突然發現王男打赤膊現身，立即將他逮捕到案。王男坦承放火燒車，縱火後在八卦山上躲3天，沒吃沒喝也沒洗澡，實在太餓太熱把衣服脫了想出來找吃的，被抓後只想吃頓飯洗澡。

王男放火燒機車，卻不慎波及一旁的鐵皮民宅。（記者湯世名攝）

彰化市21日發生一起疑似縱火案，機車燃燒後火勢延燒到一旁民宅，濃煙竄天。（資料照，消防局提供）

彰化市21日發生一起疑似縱火案，機車燃燒後火勢延燒到一旁民宅，濃煙竄天。（資料照，消防局提供）

王男放火燒機車，卻不慎波及一旁的鐵皮民宅，嚴重焚毀。（記者湯世名攝）

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