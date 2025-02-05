傻眼！ 南市東區公所主秘吳淑鳳 報到後請休假近2個月直到退休

南市議員王家貞召開「請問市府：把我們東區當什麼？」記者會，質疑主秘人選的決定及安排是怎麼一回事？為何如此荒腔走板的決定人選？ （記者蔡文居攝）

2025/02/05 14:37

〔記者蔡文居／台南報導〕傻眼！原任職台南市東區區公所的主秘陳俊達1月20日榮升大內區長，東區主秘缺職由安平區戶政所主任吳淑鳳任職，豈料，吳淑鳳自1月20日報到就職後，就申請長期休假至3月中旬直接到退休。

南市議員王家貞今天召開「請問市府：把我們東區當什麼？」記者會，質疑主秘人選的決定及安排是怎麼一回事？為何如此荒腔走板的決定人選？

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王家貞說，吳淑鳳報到就職後，就迅雷不及掩耳的遞出以特休、加班補休、出差補休等名目申請長期休假單至3月中旬。更令人傻眼的是，吳的任職規劃是到職當日即申請長期休假結束後，立即無縫接軌啟動退休養老，換句話說，自1月20日起至3月中旬東區公所主秘只有代理人，正宮休假不用上班直接到退休。

吳淑鳳：原本就規劃要退休

吳淑鳳表示，她原本就已規劃要退休，今年如果沒退，明年得滿60歲才能退，屆時她就得延後2年才能退。當初長官徵詢時，已清楚表達如接新職會對區長造成困擾而予以婉拒，可能長官誤會她退休的決心。為了讓區長可以趕快找人上任，避免困擾，因此她才決定請長假到退休。

市政府副秘書長殷世熙表示，東區主秘長期請假，的確會造成公所的困擾，盼民政局儘速找到優秀的新主秘人選入職。民政局長姜淋煌說，其實在民政系統上戶政及公所業務間是没有所謂專業的問題，因此由戶政調動到公所主秘並没有不恰當的情形，完全是個人認知上的問題。況且是將吳調動到公所的人事定案後，才得知要提出退休申請規劃。為了保障東區市民的權益，會協助加速其退休流程，並在1個半月內找到優秀合適的人員，為東區居民服務。

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