明揚氣爆波及 屏市前進國小教室玻璃震破、紗窗噴飛

前進國小教室紗窗震落。（記者羅欣貞攝）

2023/09/23 10:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕明揚國際科技氣爆傷亡慘重，相距約僅600公尺的屏東市前進國小，幼兒園玻璃遭震破、紗窗也被震飛，所幸當時全校學生都已經放學，今天全校停班停課，全校94名國小、34名幼兒園學生均留在家中，教育處上午視察，估算災損約2萬元。

明揚工廠氣爆大火，屏縣府昨晚宣布，為確保前進國小就學環境的安全檢點，考量火災造成空氣污染及落塵影響，為保障學童就學安全，該校今天（23日）停止上課上班1日；校方在宣布後隨即逐一通知家長，若家長因故無法照顧，屏東縣政府於屏東縣屏東市大同國民小學開設照顧站，校方今天統計，全校學生都留在家中。

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今天（23日）上午教育處派員前往前進國小，會同7名教職員對全校區域做全面檢點及清洗工作；教育處副處長廖麗華表示，昨晚已向教育部進行校安通報，今天清查幼兒園教學大樓一、二樓約有10塊窗戶玻璃被震碎，部分紗窗也被震落地，初步估計災損約2萬元，清查後立即清理完畢，若空氣不再受影響，預計最快下週一就可以復課。

昨天發生氣爆約在晚間6點多，所幸學生已經放學，參加課後照顧的學生當時也已經全數由家長接回家，只有教職員還在校，雖然氣爆威力令人餘悸猶存，「還好學生都平安！」。

前進國小教室玻璃被震破。（記者羅欣貞攝）

紗窗掉落。（記者羅欣貞攝）

前進國小23日停班停課，早上教職人員清理玻璃、紗窗。（屏縣府提供）

前進國小上空23日上午仍是濃煙蔽日。（記者羅欣貞攝）

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