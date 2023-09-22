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柚皮上作畫……台中女警畫出「分局長」神韻 本尊喊讚

台中市第4警分局長李建興捨不得吃「人像柚」。（記者黃旭磊攝）

台中市第4警分局長李建興捨不得吃「人像柚」。（記者黃旭磊攝）

2023/09/22 17:02

〔記者黃旭磊／台中報導〕下週五（29日）就是中秋節，台中市第4警分局獲贈警友第四辦事處60箱柚子，偵查佐林佩君揪4名女同事，利用公餘時間在柚皮作畫，分局長李建興及轄區萬和宮董事長蕭清杰讚有捉到神韻，「老闆們」將柚子放在桌前捨不得吃。

台中市警友第四辦事處主任江敏賢本週贈送老欉文旦及330盒奶油酥餅，犒賞員警辛勞，經分局老饕建議放到黃熟更好吃，林佩君及行政組員柯義良等愛作畫員警，揪同事利用公餘時間，以麥克筆描畫李建興、副分局長張國益及張明輝，也有女警畫豆豆龍。

林佩君表示，最喜歡宮崎駿經典動畫「龍貓」「トトロ」（Totoro），特別讓豆豆龍拿起反詐騙宣導標語，也有同事把分局長畫得很像，配合九月交通宣導月提醒民眾注意安全。

李建興將「人像柚」放在辦公桌前，自稱不時聞到陣陣柚皮香味，放幾週後更好吃，而警友第四辦事處財務長林忠坤擔任南屯地區警務顧問數十年，稱讚柚子畫出神韻、胖胖樣子畫得很像，要把柚子放在店門口招財。

李建興說，柚子音近「遊子」，不少員警秋節在異鄉打拚，守護返鄉團圓民眾安全，而下週五起中秋連假，轄區望高寮夜景公園預期湧進賞月人潮，將提前規劃佈署警力讓民眾安心過節。

女警利用公餘時間在柚皮作畫。（圖由讀者提供）

女警利用公餘時間在柚皮作畫。（圖由讀者提供）

（左起）台中市第4警分局副分局長張國益、分局長李建興及副分局長張明輝稱讚畫出神韻。（圖由讀者提供）

（左起）台中市第4警分局副分局長張國益、分局長李建興及副分局長張明輝稱讚畫出神韻。（圖由讀者提供）

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