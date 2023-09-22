老翁公園亂尿尿勸不聽還要打人 見警察到場就裝乖「我快死了」

張姓老翁被控在武松公園亂尿尿還作勢打人，但法官認為罪證不足判無罪。（翻攝Google地圖）

2023/09/22 15:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕住在鳳山武松公園一帶的居民，常見到張姓老翁在公園亂尿尿，居民上前勸阻，還被老翁拿拐杖作勢揮打，里長介入處理也被駡，氣得報警處理，但張翁一見到警察，馬上裝乖說自己快死了，生病沒力打人，但居民堅持提告恐嚇罪，法官認為沒有證據證明張翁有打人意圖，判無罪。

判決指出，張姓老翁因常在公園亂尿尿，造成公園內時常飄出尿騷味，住在附近的蔡姓婦人去年5月21日下午3點多當場目睹張翁又跑來公園隨地尿尿，她上前勸阻時，張翁用台語怒駡「幹嘛管這麼多，要打死你」。

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蔡婦見張翁不可理喻，只好向里長求助，里長到場處理時，張翁一樣不理勸阻，還嗆里長「做里長沒比較大，我照樣打」，里長無奈報警，張翁見警察到場，趕緊裝乖表示自己病很嚴重，都要拿拐杖才能走路，且都快要死掉了，沒辦法追打別人。

但蔡姓婦人堅持提告恐嚇罪，張翁被依法送辦後，高雄地院審理時，張翁還是堅稱自己沒有要打人，也沒有揮舞柺杖，他的辯護人也說，張翁距離案發前約一個月，才因蜂窩性組織炎入院治療，當時要使用四腳助行器行走，案發時應無獨立行走、追打他人能力。

法官根據相關事證，認為張翁確實時常在公園亂尿尿引發民怨，但里長是在接到蔡婦請求後，才到公園處理張翁亂尿尿的事，並無親耳聽到張翁恐嚇蔡婦的言詞，因此認定罪證不足，判張翁無罪，可上訴。

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