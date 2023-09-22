退伍軍人用遊戲點數騙國中女「裸聊」 持裸照逼上床被判7年半

粘男用遊戲點數誘騙小芳裸聊，再持裸照威逼上床，被法官判處7年6月徒刑。示意圖。（資料照）

2023/09/22 09:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣職業軍人退伍的粘姓男子，2022年在網路遊戲「傳說對決」結識國中女學生小芳，他以贈送遊戲點數為由，引誘小芳裸身視訊聊天（俗稱裸聊），再持裸照威脅小芳見面，在台中市一家旅館性侵害得逞，小芳不堪受害而告知父親報警，粘男宣稱不知小芳未滿14歲，他以為是高中生，台中地院法院採信粘男之詞，但仍依故意對少年犯強制性交等罪名重判7年6月。

判決書指出，高中畢業、職業軍人退伍的粘姓男子，2022年1月透過網路遊戲，認識就讀國中的少女小芳（化名），同年1月底某日，他以贈送虛擬點卡「貝殼幣」，引誘小芳裸露胸部、下體，與他視訊聊天（裸聊），伺機擷取小芳裸照5張，1月底至2月間，將裸照傳給小芳，威脅如果不再與他裸體視訊聊天，要將照片散布出去等語，小芳畏懼之下，只能順從粘男的要求，粘男伺機拍攝不雅影片一部。

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粘男食髓知味，同年2月中旬，以裸照與影片威脅小芳見面，兩人約相車站，見面後一起到旅館內發生性關係，後因小芳不堪受害，告知父親而曝光。

台中地方法院審理時，粘男宣稱自己不知小芳是國中生，他誤認是高中學生，小芳沒有將其真實年紀、就學情形告知他，小芳的IG照片中，穿著打扮就是高中生模樣，法官採信他的說詞。

台中地院認為，粘男於審理時坦承犯行，一再表達希望彌補過錯、能與小芳父女和解之意，但尚未獲得小芳父女諒解，也因小芳父女無意願調解（和解），粘男尚未賠償對方，依引誘及以他法使少年製造、被拍攝猥褻行為電子訊號罪、脅迫使少年自行拍攝性影像罪、故意對少年犯強制性交罪，合併判刑7年6月，可上訴。

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