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被控進口蛋假冒台灣產 中檢傳喚台中2家液蛋廠負責人

中市政府20日稽查2家液蛋製造廠的情形。（台中市食品藥物安全處提供）

中市政府20日稽查2家液蛋製造廠的情形。（台中市食品藥物安全處提供）

2023/09/22 14:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市衛生局20日稽查發現，台中市的金寶蛋品、新德貿易食品公司兩家液蛋製造廠，今年6月起協助農業部代工生產冷凍殺菌液蛋產品，蛋品來源為土耳其、巴西，產地卻標示台灣，至7月底改回來源進口國，衛生局將此案函送台中地檢署，中檢昨天以「他字案」偵查，今天依涉嫌違反偽造文書罪的被告身分，傳喚2公司負責人，偵訊後請回。

台中市府於本月20日查緝進口蛋，查獲2家液蛋製造廠「金寶蛋品科技」、「新德貿食品公司」，今年6月起，使用來源為土耳其或巴西的進口蛋製造成冷凍殺菌液蛋，但產地卻標示為台灣，市府認為有假冒產地疑慮，涉嫌違反食安法等法律，將此案已移送中檢偵辦，台中地檢署昨天指出，針對大眾關心的蛋商事件，中檢分「他字案」偵查，中檢將儘速釐清相關情事，以保障民眾食品安全。

中檢今天傳喚兩間公司負責人釐清案情，釐清包括受委託的過程，以及蛋品的流向等流程，檢方偵訊後請回。

上述兩家公司於台中市政府20日稽查後，都陸續發表聲明。金寶蛋品聲明指出，該公司受農業部、中央畜產會委託執行進口蛋加工專案，僅負責代工作業，進口蛋原料皆由畜產會提供，且加工成品已全數交予畜產會自行載運離廠，無任何庫存留置於廠內及販售行為；新德貿食品公司聲明指出，該公司僅代工，成品完成之後，由委託者派車整批載回，新德貿易公司並沒有販售，請廠商安心。

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