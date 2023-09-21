囂張！在臉書打賭場廣告 警破獲德州撲克聚賭逮11人

警方搗破隱身民宅的德州撲克賭場。（記者徐聖倫翻攝）

2023/09/21 15:12

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新莊警分局日前透過網路巡邏，發現1名張姓網友竟然在Facebook上大方張貼「賭場廣告」，警方循線蒐證，昨日凌晨1時許派員前往查緝，在福前街某公寓內搗破這處德州撲克賭場，起獲賭具、賭資含籌碼約40萬元，並將賭場負責人張姓男子與荷官逮捕，另帶回賭客9人，11人全遭警方法辦。

據了解，新莊警分局定期網路巡邏，本月初在Facebook上發現張姓男子在個人版面上張貼的實體賭場廣告，讓警方大吃一驚，竟然有人會如此不假掩飾地打違法廣告，明擺著挑戰公權力，警方於是開始進行蒐證。

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警方掌握賭場就隱身在新莊區福前街某公寓3樓，昨凌晨1時許趁夜出擊，持搜索票前往查緝，順利搗破這處德州撲克賭場。警方起獲抽頭金、賭資、籌碼等約40萬元，並扣回賭具、監視器、計時器等多項證物，將張男與荷官張姓女子逮捕，現場9名賭客也一併帶回偵詢。

警詢時，張男供稱自己是初次經營賭場，沒有料到警方巡邏的如此徹底，其餘賭客也承認是看見Facebook廣告來玩。警詢後，將張男、張女依賭博罪嫌移送法辦，9名賭客則依違反「社會秩序維護法」裁罰。

警方將負責人張男、荷官張女，以及賭客共11人帶回偵詢。（記者徐聖倫翻攝）

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