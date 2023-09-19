170萬千鈔太誘人！ 被害人利用詐團貪念讓車手中伏

被害人拍170萬元千元鈔，釣出狡猾車手現身取款。（民眾提供）

2023/09/19 19:04

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市楊姓女子誤入「假投資、真詐財」陷阱，損失60萬元，她得知遭詐騙後，與警方合作誘出車手，沒想到躲在暗處車手非常狡猾，佯稱人力不足無法到場，楊女立即秀出170萬千元鈔照片，反過頭來利用詐團的貪念，20歲張姓車手果真喜孜孜現身取款，被埋伏員警逮個正著。

林園局大寮分駐所接獲楊女報案，指日前加入股票投資群組，9月6日面交60萬元現金給一名陌生男子，請群組中的集團代為投資，沒多久對方告知已經獲利，她隨即要求拿回獲利部分，但對方虛與委蛇，沒有交付獲利打算，楊女驚覺遭到詐騙。

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楊女之前曾在投資群組上傳存摺照片，證明有投資股票經驗，詐騙集團得知她財力豐厚，因此不斷跟她連絡，企圖將她吃乾抹淨，楊女忍無可忍報警，並與警方達成共識，由她領出鉅款誘惑歹徒，將這個不法份子繩之以法。

雙方於14日下午相約在鳳山市某處碰面交款，警方也提早到場埋伏，到了約定好的時間，詐騙集團突然說人手不足，無法前往，眼見即將功虧一簣，楊女靈機一動，拍了170萬千元鈔照片傳給詐團，躲在暗處觀察的張姓車手立即現身取款，但看到一擁而上的員警，開心的心情瞬間從天堂掉到地獄。

張姓車手並非第一位取款車手，但他坦承犯案，警方偵訊後依詐欺罪嫌將他移送法辦。

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被害人（左）面交鉅款給張姓車手（右）。（民眾提供）

張姓車手取款後，喜孜孜向上游回報，沒有察覺埋伏員警即將一擁而上。（民眾提供）

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