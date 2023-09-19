為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

又見愛情詐騙 警方、行員急阻詐保住婦人60萬血汗錢

黃婦到銀行解除保單，想將錢交給詐騙集團，所幸遇警及時阻詐。（記者吳昇儒翻攝）

黃婦到銀行解除保單，想將錢交給詐騙集團，所幸遇警及時阻詐。（記者吳昇儒翻攝）

2023/09/19 10:51

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆單身黃姓婦人日前遇一名帥氣男性加她好友，對方每天噓寒問暖，等黃婦掉落愛情陷阱後，對方再宣稱因為貨物遭海關查扣，需要現金提貨，向黃婦「借錢」，還說會將利潤分她。黃婦昨（18）日下午到銀行解除保單，提領60萬元要轉出，所幸被機警行員發現，通知警方及時阻詐。

基隆市警局二分局八斗子分駐所昨日下午接獲轄內銀行報案，宣稱疑似有民眾遭詐騙，需警到場協助。

員警到場後詢問63歲黃姓婦人得知，她透過LINE結交一名帥氣的男性，對方常以各種理由跟她借款，其中包含繳納孩子的餐費；昨日，對方稱自己的貨物卡在海關，資金都壓在該批貨物上，只能拜託黃婦先代墊提領的費用60萬元，屆時所得利潤將會與她分享。黃婦一時被愛情沖昏了頭，竟解除60萬元保單，要將錢轉交給對方。

員警趕緊拿出相關案例跟黃婦解釋，她遇上常見的愛情詐騙，黃婦才如當頭棒喝一般恍然大悟，打消念頭，並對於行員警及行員的熱心感激萬分。

第二分局八斗子派出所長陳品碩呼籲，詐騙集團的詐騙手法不斷推陳出新，民眾應保有存疑之心，小心求證才是防詐的不二法門，倘接獲可疑電話或網路資訊，可撥打165專線，或至就近的派出所尋求協助，確保自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方將黃婦帶回派出所勸導，成功打消她將款項交給詐騙集團成員的念頭。（記者吳昇儒翻攝）

警方將黃婦帶回派出所勸導，成功打消她將款項交給詐騙集團成員的念頭。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
遇愛情詐騙 科技男求助谷歌大神 2次上當財損80萬
2023/09/18 05:30

遇愛情詐騙 科技男求助谷歌大神 2次上當財損80萬
遭愛情詐騙後求助「谷歌大神」 科技男慘遭2次詐騙
2023/09/17 14:59

遭愛情詐騙後求助「谷歌大神」 科技男慘遭2次詐騙

「冠德安沐居」定錨北市擎天小坪數
國際警察論壇 31國研討打擊跨境犯罪
2023/09/06 05:30

國際警察論壇 31國研討打擊跨境犯罪
苗栗地檢署徵選「檢察官助理」 9/18前受理報名
2023/09/05 16:57

苗栗地檢署徵選「檢察官助理」 9/18前受理報名

男人的痛 PP品牌週聽到了
女富商癡戀高富帥夢一場！50女暈船受害 失金逾億元
2023/08/29 11:15

女富商癡戀高富帥夢一場！50女暈船受害 失金逾億元
「鐘錶商老公」貨物卡在香港海關？她被愛沖昏頭500萬險飛走
2023/08/28 13:36

「鐘錶商老公」貨物卡在香港海關？她被愛沖昏頭500萬險飛走
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播