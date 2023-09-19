又見愛情詐騙 警方、行員急阻詐保住婦人60萬血汗錢

黃婦到銀行解除保單，想將錢交給詐騙集團，所幸遇警及時阻詐。（記者吳昇儒翻攝）

2023/09/19 10:51

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆單身黃姓婦人日前遇一名帥氣男性加她好友，對方每天噓寒問暖，等黃婦掉落愛情陷阱後，對方再宣稱因為貨物遭海關查扣，需要現金提貨，向黃婦「借錢」，還說會將利潤分她。黃婦昨（18）日下午到銀行解除保單，提領60萬元要轉出，所幸被機警行員發現，通知警方及時阻詐。

基隆市警局二分局八斗子分駐所昨日下午接獲轄內銀行報案，宣稱疑似有民眾遭詐騙，需警到場協助。

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員警到場後詢問63歲黃姓婦人得知，她透過LINE結交一名帥氣的男性，對方常以各種理由跟她借款，其中包含繳納孩子的餐費；昨日，對方稱自己的貨物卡在海關，資金都壓在該批貨物上，只能拜託黃婦先代墊提領的費用60萬元，屆時所得利潤將會與她分享。黃婦一時被愛情沖昏了頭，竟解除60萬元保單，要將錢轉交給對方。

員警趕緊拿出相關案例跟黃婦解釋，她遇上常見的愛情詐騙，黃婦才如當頭棒喝一般恍然大悟，打消念頭，並對於行員警及行員的熱心感激萬分。

第二分局八斗子派出所長陳品碩呼籲，詐騙集團的詐騙手法不斷推陳出新，民眾應保有存疑之心，小心求證才是防詐的不二法門，倘接獲可疑電話或網路資訊，可撥打165專線，或至就近的派出所尋求協助，確保自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方將黃婦帶回派出所勸導，成功打消她將款項交給詐騙集團成員的念頭。（記者吳昇儒翻攝）

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