投資獲利領不出遭詐302萬 警誘出車手面交逮人

雙方再度於被害人住處面交時，埋伏警力逮捕詐團車手。（記者陸運鋒翻攝）

2023/09/19 12:52

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市一名53歲黃姓男子，日前在臉書看見投資股票廣告，依照對方指示下載投資APP，並陸續交付302萬元，但想提領獲利時，對方稱需再繳納高額保證金才能提領，黃男告訴妻子後驚覺被騙，警方最後與黃男配合，將陳姓車手逮捕。

永和警分局調查，黃男職業為工人，7月中旬時，看見臉書刊登投資股票廣告，於是加入LINE名為「葉筱軒」的網友，對方灌迷湯高獲利，並依照對方指示下載「立學」APP投資軟體，2個月下來，陸續面交3次共302萬元給對方的假專員。

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據了解，黃男獲利後想出金時，對方稱須再繳300萬元保證金，而黃男將事情告訴妻子後，才驚覺遭到詐騙，進而向警方報案，

警方今表示，黃男與警方配合將詐團成員誘出，日前於家中面交時，埋伏警方當場將陳姓車手逮捕，並查扣手機、印章、合約書及工作證等證物，警詢時，陳男稱僅是依照公司指示前來取款，詢後，依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

永和分局長李崇偉呼籲，詐騙手法不斷推陳出新，近日假冒名人假投資詐騙，皆標榜高報酬、保證獲利、散佈假APP連結及鎖定民眾貪圖快速致富的心態，呼籲民眾提高警覺，多方查證以免落入詐騙集團假投資陷阱，若有疑問皆可撥打165反詐騙電話或110請求協助查證。

警方查扣相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

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