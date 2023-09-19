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夭壽！酒駕開車路上呼呼大睡 酒測值2.71毫克簡直玩命

陳男酒駕將車停在路上呼呼大睡。（記者王冠仁翻攝）

陳男酒駕將車停在路上呼呼大睡。（記者王冠仁翻攝）

2023/09/19 11:41

〔記者王冠仁／台北報導〕陳姓男子跟朋友一起到薑母鴨店用餐喝酒，他幾杯黃湯下肚後神智不清，迷迷糊糊中居然開車上路，還莫名其妙開到台北市汀洲路，最後將車停在路中央於車內呼呼大睡。警方獲報趕到發現他已泥醉，無法正常溝通，於是找來救護人員將他送往醫院同時抽血確認酒精濃度，沒想到醫院測出他體內酒精濃度高達570mg/dL，換算成呼氣值約為2.71毫克，相當嚇人。

北市警中正二分局今天發布新聞稿，公布陳男的酒駕誇張行徑，同時警方也再次呼籲，酒駕害人害己，民眾切勿以身試法，民眾飲酒過後切勿駕駛或騎乘任何交通工具，警方將持續取締，以保障更好的行車環境及用路人安全。

警方調查，陳姓男子自稱跟朋友一起在新北市三重區一家薑母鴨店吃飯喝酒，眾人席間酒酣耳熱，陳疑似「喝太high」，逐漸神智不清。陳在凌晨1時許，不知為何酒後駕車出現在台北市汀洲路上，當時其轎車已爆胎，一路顛簸最後停在路中央，陳則坐在駕駛座上呼呼大睡。

有民眾看到這輛轎車停在路中央，擔心發生意外而報警。轄區警方獲報趕往，員警一打開車門就聞到濃厚酒味，且發現陳已昏睡沒有反應，於是報請檢察官送往和平醫院抽血檢測。沒想到，測出來的數值相當嚇人，陳體內酒精濃度高達570mg/dL，換算成呼氣值m約莫為2.71毫克。

據了解，陳聲稱當晚跟朋友吃薑母鴨時只喝了2瓶啤酒，之後的事情都不記得，也不曉得自己為什麼會酒駕還出現在汀洲路上。警方最後將陳依公共危險罪嫌送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

救護人員將車拖下車送往醫院抽血。（記者王冠仁翻攝）

救護人員將車拖下車送往醫院抽血。（記者王冠仁翻攝）

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