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闖紅燈逃逸誤入拖吊場還衝撞員警 酒駕被活逮

劉男酒駕沿路闖紅燈，並逃逸警方攔檢，騎車衝撞員警，最後仍遭警方制伏依法送辦。（圖由民眾提供）

劉男酒駕沿路闖紅燈，並逃逸警方攔檢，騎車衝撞員警，最後仍遭警方制伏依法送辦。（圖由民眾提供）

2023/09/18 08:54

〔記者蘇福男／高雄報導〕劉姓男子酒駕沿路闖紅燈，逃逸警方攔檢，眼見無路可逃竟騎車衝撞員警，造成1名警員手腳多處擦挫傷，最後仍遭警方制伏依法送辦。

29歲劉男14日晚上8點多，酒後騎車行經橋頭區成功路一路闖紅燈，岡山警分局橋頭分駐所警員林琝翰、姜廷霖正在執行巡邏勤務，立即鳴笛要求劉男停車受檢，但劉男置之不理，加速逃逸打算鑽小路躲避稽查，未料誤入位置隱蔽的橋頭拖吊場。

劉男眼見前方無路可逃，警方又在門口圍堵，情急之下竟衝撞員警，造成林員手腳多處擦挫傷，但劉嫌仍當場遭制伏逮捕送辦。

逮捕過程中，劉嫌身上飄散濃厚酒味，情緒激動地不停以不雅字眼辱罵警方，警方對他實施酒測，酒測值遠超過法定標準值，全案除依公共危險、妨害公務及傷害案移送偵辦，另依道路交通管理處罰條例第53條、第60條，分別對劉嫌舉發闖紅燈及拒絕停車接受警方稽查而逃逸等違規事由。

岡山警分局提醒，酒駕於111年3月31日起施行加重處罰，除提高初次酒駕罰金，10年內再犯均以最高額罰鍰處罰（機車9萬、汽車12萬元），並將當場移置保管車輛且扣繳車牌1年以上，並必須接受道路安全講習，超過3次酒駕更會公布違規人照片等處罰。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

遭酒駕劉嫌衝撞的員警，手腳多處擦挫傷。（圖由警方提供）

遭酒駕劉嫌衝撞的員警，手腳多處擦挫傷。（圖由警方提供）

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