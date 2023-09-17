老翁吃完喜宴酒駕闖紅燈被攔 竟想騎警車逃走

邱男酒駕還作勢騎走警車，幸被警方及時攔阻。（記者吳昇儒翻攝）

2023/09/17 10:49

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市邱姓老翁昨晚喝完喜酒，酒後騎車返家，行經台2線香果園路口連闖2個紅燈，被警察發現將他攔下。未料，警方進行酒測前，邱翁疑似酒後昏了頭，還想騎走警車但被警方迅速攔下，事後測得酒測值達0.77毫克，警方依公共危險罪嫌送辦，並吊扣機車牌照及告發闖紅燈。

新北市警金山分局乾華派出所副所長陳世華，昨晚8時執行完「2023北海夜金閃閃一北海潮與火」交整勤務結束返所時，發現前方機車連闖2個紅燈，便向前追趕，將違規騎士攔下；但一靠近騎士就聞到濃厚酒味，隨即要對他施行酒測。

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未料，74歲邱姓老翁趁警方準備酒測時，在一旁走動，他在酒精的影響下已顯歩伐不穩，卻突然跨上警用機車，意圖逃離，當場被副所長喝斥，失態過程被一旁民眾用手機拍下，上傳臉書社團。

經酒測後，確認邱翁酒測值超標，全案將依涉犯公共危險罪將他移送法辦，並依道路交通管理處罰條例查扣其牌照，另闖紅燈部分也依法告發。

邱翁則向警方表示，自己下午在市區喝完喜酒，想要騎車返回石門區的住處休息，沒有注意到闖了2個紅燈，被警方鎖定，非常後悔酒後騎車。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

邱男酒駕還作勢騎走警車，幸被警方及時攔阻。（記者吳昇儒翻攝）

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