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業務員歡唱一夜 白天騎車上班遭賓士撞飛反被抓到酒駕

新北市洪姓騎士前一天喝酒，白天騎車外出，遭違規駕駛撞上，撞斷腿還吃上酒駕官司。（記者吳仁捷翻攝）

新北市洪姓騎士前一天喝酒，白天騎車外出，遭違規駕駛撞上，撞斷腿還吃上酒駕官司。（記者吳仁捷翻攝）

2023/09/13 16:59

〔記者吳仁捷／新北報導〕洪姓業務員在KTV歡唱飲酒一晚後，白天起床騎機車上班，行經新北市板橋區遭一輛違規賓士車擦撞，洪男翻滾3圈後倒地不起，全身多處受傷，幸送醫救治並無生命危險，但他事後被警方發現酒測值超標，反而將被依公共危險罪送辦，而涉嫌肇事的小客車駕駛也因未打方向燈，先被警方開罰。

據了解，這起車禍是於11日下午1點發生在板橋區民生路三段捷運新埔站出口，56歲許姓男子駕駛賓士車沿民生路往中和方向行駛，行經事發路段，切換車道時，不慎撞上26歲洪男騎乘的機車。

洪姓騎士遭撞後，倒地連滾三圈，救護車到場，被檢查出左腿骨折、身上多處擦挫傷，到院雖無大礙，但抽血檢測發現酒測值達0.24，警方將待他出院，依公共危險罪嫌移請新北地檢署偵辦。

警方調查，從事業務的洪姓男子，是於11日當天凌晨與朋友在KTV喝酒歡唱，清晨才搭計程車返家，睡到中午時分起床，再騎機車上班，不料途中發生車禍，反而被警方發現涉嫌酒駕。

另，警方調閱路口監視器影像，發現許姓駕駛變換車道過程未依規定打方向燈，將依法處1200元以上，3600元以下罰鍰。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

新北市洪姓騎士遭違規駕駛撞上，撞斷腿還吃上官司。（記者吳仁捷翻攝）

新北市洪姓騎士遭違規駕駛撞上，撞斷腿還吃上官司。（記者吳仁捷翻攝）

肇事的賓士車。（記者吳仁捷翻攝）

肇事的賓士車。（記者吳仁捷翻攝）

被撞的機車。（記者吳仁捷翻攝）

被撞的機車。（記者吳仁捷翻攝）

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