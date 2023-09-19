男酒駕上路見警急停路邊休息 反引注意被查獲酒駕送辦

黃男酒駕上路見警急停路邊休息，反引警注意被查獲酒駕移送法辦。（讀者提供）

2023/09/19 08:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，黃姓男子酒後騎車要上班，途經鳳山區鳳松路之際，從後照鏡發現警車，自作聰明急停路邊休息，反而引起警方注意，上前關心查獲酒駕，警訊後將他依公共危險罪嫌移送法辦。

警方調查，黃姓男子（52歲）前天下午喝完啤酒，深夜11時許酒精未完全消退，竟騎機車要上班，途經鳳山區鳳松路時，從後照鏡發現警車，突然緊急路邊停車。

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文山派出所副所長黃麟翔、警員張甫翊沿著鳳松路巡邏經過，發現黃男原先騎機車行駛，見後方有警車，便急停於路旁，引起警方注意，主動上前關心。

黃男故作鎮靜，稱要去上夜班，但上班路途較遙遠，所以「中途停在這休息」，但警方與他對話過程中，發現黃男明顯面有酒容，詢問他有無酒後騎車？黃男仍堅稱沒有酒駕。

警方對黃男實施酒精濃度檢測，酒測值0.26MG/L超過法定標準值，當場將黃男逮捕，帶回派出所偵辦，警訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

鳳山警分局呼籲民眾，切勿心存僥倖酒後駕車，不僅自身安全堪慮，且容易危害其他用路人安全，如有飲酒情形可請代駕或搭乘大眾交通工具，以保障生命安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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