「穿什麼色的內褲？」午夜癡漢隨機電騷素不相識人妻

吳男從午夜到白天反覆、持續以行動電話隨機撥打騷擾素未謀面的人妻。（情境照）

2023/09/19 07:19

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市吳姓男子，去年12月間從午夜到白天反覆、持續以行動電話隨機撥打騷擾素未謀面的人妻，要求「把房間門關上脫衣」、還問「穿什麼顏色與材質的內衣褲？」等，被害人妻報警提告跟騷，經查出吳男竟然犯性侵、詐欺罪剛服刑出獄，不過，被害人妻在法院審理期間撤告，判公訴不受理。

判決指出，吳男與A女素不相識，去年12月3日凌晨零時30分至同日23時30分許，從午夜到白天，反覆、持續以自己的行動電話隨機撥打市內電話及行動電話予已婚的A女。

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吳稱A女「媽媽」，要求她旁邊不得有他人…「把房間門關上脫衣」、詢問她「穿什麼顏色與材質的內衣褲？」、要求A女「以手摸胸、下體」、「我若回家，能不能去你房間跟你一起睡？」等暗示欲發生性關係之言語，讓人妻心生畏懼，影響日常生活，而向警方提告吳男違反跟蹤騷擾防制法。

經查，被告吳男先前因強制性交等案，經法院判處有期徒刑6年6月，經與詐欺等罪定應執行刑暨接續執行（詐欺罪應執行有期徒刑1年2月）後，於前年5月11日縮短刑期假釋出監付保護管束，去年4月25日保護管束期滿。

不過，全案原告A女在橋頭地院審理期間，撤回告訴，跟騷罪屬告訴乃論，因此，橋頭地院判全案公訴不受理，仍可上訴。

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