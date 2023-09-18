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持三角扳手攻擊陌生人險取命 殺人未遂改傷害罪判2年

張男僅因被辱罵，涉嫌持鐵製三角扳手傷人，差點鬧出人命，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

張男僅因被辱罵，涉嫌持鐵製三角扳手傷人，差點鬧出人命，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2023/09/18 20:33

〔記者鮑建信／高雄報導〕張姓男子在醫院等朋友，僅因遭路過疑似有酒意羅姓男子辱罵，竟涉嫌持鐵製三角扳手攻擊他，一度生命垂危，被依殺人未遂罪起訴，經地院改依傷害罪重判2年，檢方上訴要求重判，被高等法院高雄分院駁回。

判決書指出，2021年11月26日下午4點多，張男騎機車前往高雄市鳳山區大東醫院，並在光遠路與維新路口等友人，突遭路過羅姓男子辱罵三字經後起口角，張憤而涉嫌持鐵製Y字型三角扳手攻擊，並見他頭部等處受傷倒地，騎機車逃離。案經鳳山分局依殺人未遂等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

檢察官開庭調查，張嫌持兇器攻擊羅致命頭部後，經人送往醫院急救，昏迷指數4至6，院方並發出病危通知，一度瀕臨死亡，依殺人未遂罪提起公訴。

承辦法官調閱監視器畫面，案發當時羅手無寸鐵，身型較張瘦弱，又走路搖搖晃晃，似有酒意，張若有殺人犯意，不會見羅受傷倒地後離去，認為他因一時氣憤打人，改依傷害罪論處，判處有期徒刑2年。

檢方認為張惡性重大，又未與達成和解，上訴要求改判2年半﹔張則放棄上訴。

高雄高分院指出，傷害罪是5年以下有期徒刑，地院量處徒刑2年，為中度刑，並無不妥，刑度不變，但尚未定讞。

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