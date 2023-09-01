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乘客開槍小黃司機跳車逃 車沒熄火撞壞討不到修理費

男子不滿計程車司機繞路，竟拿玩具槍朝他射擊。玩具槍示意圖。（資料照）

男子不滿計程車司機繞路，竟拿玩具槍朝他射擊。玩具槍示意圖。（資料照）

2023/09/01 12:39

〔記者黃佳琳／高雄報導〕張姓男子和兒子搭計程車回家時，張質疑杜姓司機繞遠路，竟拿出玩具手槍對杜男連開數槍，杜驚嚇之餘跳車，結果車子沒熄火還在D檔，導致車輛直接撞上路口防撞柱受損，張男被依傷害罪判刑5月；杜另提民事求償85萬餘元，但法官認為，計程車不是張男撞壞，因此扣除掉修車費後，判張男應賠46萬餘元。

判決指出，2021年11月2日晚上8點多，張姓男子和未滿12歲的兒子從大寮搭上計程車準備返回市區住處，車子行經十全、博愛路口時，張男質疑杜姓司繞遠路，開口罵他四字經後，雙方爆發口角衝突，張男隨即掏出隨身攜帶的玩具手槍，拿槍柄攻擊杜男的頭部，再朝他頭部和身體連開數槍。

杜姓司機見對方開槍，第一時間就開啟車門跳車，結果不但摔斷右肩胛骨，車子也因未熄火還在D檔，導致車輛直接撞上路口防撞柱受損；杜姓司機報警後，張男被法官依傷害罪判刑5月，得易科罰金。

杜姓司機事後為了養傷長達1年多無法工作，另提民事求償85萬餘元，高雄簡易庭審理時，張男對醫藥費和交通費沒有意見，但他認為計程車司機一天最多只能賺200元，不應該賠這麼多錢。

法官根據交通部編印的計程車營運狀況調查報告，得知高雄計程車平均每月營業淨收入金額為19856元，算出杜姓司機無法工作的15個月損失達29萬餘元，加上精神慰撫金及醫藥費等，判張男應賠46萬餘元；至於杜姓司機請求的4萬多元修車費，法官認為，車輛受損原因是杜男跳車時未及將車輛熄火停穩，導致車輛仍處於D檔檔位，進而緩慢向前滑行碰撞路口防撞柱，不是張男故意毀損破壞造成，因此修車費駁回不准，可上訴。

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