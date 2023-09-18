A國軍罐頭送親友 4被告認罪

上士曾鈺婷。（記者溫于德攝）

2023/09/18 17:13

〔記者溫于德／台北報導〕士林地院審理馬祖岸巡總隊5名軍官與2名友人A走國軍副食罐頭案，預計下週傳喚中校參謀主任林佑柏到庭說明，今天上午先傳喚張姓上士共5人到庭，其中2名軍官與2名民間友人均認罪，希望給予減刑機會。

去年馬祖岸巡總隊中校參謀主任林佑柏等5名軍官，涉嫌侵占即將過期的國軍食品罐頭共64箱，再以「偷天換日」的方式三度更換包裝紙箱，透過「臺馬之星」交通船運回台灣由林男的兩名友人收受，供親友食用。

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士林地檢署8月中偵結，指7人均坦承犯行並繳回犯罪所得，且3次犯罪所得均低於5萬元，依貪污等罪起訴同時請法院予以減刑。

士院上午首度開庭，傳喚張菀宇、曾鈺婷、曾威仁、余宗衡等4名軍官，以及林佑柏在台的鄭、潘兩名友人，其中，余因確診未到庭。

認罪的張菀宇請求依刑法59條情堪憫恕規定減刑；曾鈺婷說自己聽從長官指示，且於偵查中自白，案發後也已調職從事管理檔案，不再碰罐頭業務，請法官審酌她從軍已9年，若被褫奪公權，恐導致無法尋求民間職務，加上軍中懲處已使她得到教訓，能給予緩刑機會且不必褫奪公權；鄭、潘兩人也都承認犯行。

至於否認犯罪的少校曾威仁則說，他聽命行事協助搬運打包好的箱子，也不知道箱子內裝的是公物，長官更未透過LINE與他商議低調搬箱子，不應該對他處罰。

少校曾威仁。（記者溫于德攝）

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