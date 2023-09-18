驚見老婦人落海 海軍131艦隊士官長縱身下水救回一命

79歲吳姓老婦人今天上午在基隆市海洋廣場落海，海軍131艦隊士官長季克蛟（右）正好路過，馬上跳下海救人，隨後協助消防人員將婦人護送上岸就醫。（記者吳昇儒攝）

2023/09/18 12:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕46歲海軍131艦隊士官長季克蛟今（18）日休假，上午10時38分路過基隆市海洋廣場時，發現79歲吳姓老婦人落海，趕緊縱身跟著跳下海，用手臂勾住婦人頸部，讓她臉部朝上能夠保持呼吸，其他路人趕緊撥打119求援，由消防隊員趕抵架梯將婦人救起，初步檢視並無生命危險。

據悉，79歲吳姓老婦人早上7時許曾向友人透露身體病痛、家人不理會，萌生輕生念頭；友人第一時間趕緊向警方求援，但員警抵達吳婦住處時，她卻向警方聲稱只是跟朋友開開玩笑，沒有要輕生，會跟朋友解釋清楚，還說造成警察困擾非常抱歉。沒想到，才過幾小時就發生意外。

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消防隊員獲報抵達時，發現溺水的吳姓婦人已經被季克蛟扶著漂浮在水面上，隨即將患者救上岸際，檢查其呼吸脈搏均正常後送醫。

據了解，季克蛟本來是趁著休假要到海洋廣場附近的銀行辦事，沒想到突然看見有人落水，便奮不顧身地跳入海中救人，成功救回吳姓老婦人一命。

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79歲吳姓婦人今天上午在基隆市海洋廣場落海，海軍131艦隊士官長季克蛟（右）正好經過，馬上跳下海救人，隨後協助消防人員趕到，下海將婦人救上岸際。（記者吳昇儒翻攝）

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