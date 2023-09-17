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母子吵架！國小男童負氣離家 警半小時在超商找到人

南市六分局員警在一家超商找到負氣離家的小六男童，並聯絡家長帶回家。（警方提供）

南市六分局員警在一家超商找到負氣離家的小六男童，並聯絡家長帶回家。（警方提供）

2023/09/17 18:10

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市區有一名國小六年級男學童因與母親吵架後，竟離家出走、未歸，家屬外出遍尋不著後，母親著急到南市警六分局派出所請求協助，所幸員警在報案後半小時內就尋獲這名離家男童、平安送回父母身邊，結束一場驚魂記。

南市警六分局大林派出所於9月16日晚間10時許，接獲一名陳姓婦人報案稱，她與就讀國小六年級的兒子因細故發生爭吵後，其兒子就跑出家門、不知去向，而家人在其兒子可能的去處都找不到人，所以到派出所請求警方協助尋找。

大林派出所員警了解案情後非常重視，除受理失蹤人口案件外，並立即派員調閱監視器及至附近男童可能的去處尋找。警員蘇崧維研判男童沒有騎腳踏車、應該走不遠，就到男童住家及男童就讀學校周遭超商尋找，員警在跑了好幾間超商後，不到半小時即在榮譽街超商內發現這名男童。

在確認小學男童身分及其身體沒有受傷傷勢後，即通知男童父親前來將男童帶回家團圓，家屬對於警方能迅速找回男童，也表達感激之意。南市警六分局長許敏能呼籲民眾，對於家庭衝突事件，除保持理性溝通，需要時也可尋求專業人士協助，不要做可能傷害自己或他人的事情，以免抱憾終身。

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