「遭兒酒精噴眼」離家出走 單親爸發聲了：想先找到工作

彰化縣議員鄭俊雄與林男友人阿葉姐得知後，連夜趕到桃園觀音尋人。（鄭俊雄提供）

2023/04/22 00:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣60歲林姓男子為求職，帶著國小四年級雙胞胎兒子搬到桃園，他制止兒子玩手機時，遭持酒精噴眼睛，林男18日竟丟下1萬元離家出走，連親友都聯絡不到，桃園社政單位先將雙胞胎緊急安置。林男昨晚（21日）聯繫友人與彰化縣議員鄭俊雄服務處說，他想先有工作，等經濟穩定再接回雙胞胎兒子。

據了解，林男近年多半打零工，收入不穩定，又要獨立扶養雙胞胎兒子，經濟壓得他喘不過氣。今年3月，林男帶著雙胞胎兒子到桃園觀音求職，租下多為移工居住的套房公寓落腳。林男4月14日與小兒子發生爭吵，18日負氣離家，還一度聯絡彰化友人阿葉姐說，「不想活了」。阿葉姐趕緊聯繫縣議員鄭俊雄連夜北上找人，只找到雙胞胎小兄弟，聯繫不到林男。

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林男21日晚間主動打給堂妹跟友人阿葉姐說，目前健康狀況無虞，對離家舉動感到抱歉，會想兒子，可是想先找到工作，目前有透過友人接洽在貨運行當理貨員的時薪工作，若能錄取就能賺錢，希望政府先幫忙照顧兒子，等經濟穩定就會接回雙胞胎。

鄭俊雄服務處說，林男曾透露輕生念頭，失聯後首要確認他的安危，如今可先放下心中大石。林男雙胞胎兒子已接受緊急安置，政府即使要找寄養家庭，也需林男簽署同意文件，也希望政府等單位能幫忙媒合林男就業，讓林男與雙胞胎小兄弟早日團圓。

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