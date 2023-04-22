為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「遭兒酒精噴眼」離家出走 單親爸發聲了：想先找到工作

    彰化縣議員鄭俊雄與林男友人阿葉姐得知後，連夜趕到桃園觀音尋人。（鄭俊雄提供）

    彰化縣議員鄭俊雄與林男友人阿葉姐得知後，連夜趕到桃園觀音尋人。（鄭俊雄提供）

    2023/04/22 00:13

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣60歲林姓男子為求職，帶著國小四年級雙胞胎兒子搬到桃園，他制止兒子玩手機時，遭持酒精噴眼睛，林男18日竟丟下1萬元離家出走，連親友都聯絡不到，桃園社政單位先將雙胞胎緊急安置。林男昨晚（21日）聯繫友人與彰化縣議員鄭俊雄服務處說，他想先有工作，等經濟穩定再接回雙胞胎兒子。

    據了解，林男近年多半打零工，收入不穩定，又要獨立扶養雙胞胎兒子，經濟壓得他喘不過氣。今年3月，林男帶著雙胞胎兒子到桃園觀音求職，租下多為移工居住的套房公寓落腳。林男4月14日與小兒子發生爭吵，18日負氣離家，還一度聯絡彰化友人阿葉姐說，「不想活了」。阿葉姐趕緊聯繫縣議員鄭俊雄連夜北上找人，只找到雙胞胎小兄弟，聯繫不到林男。

    林男21日晚間主動打給堂妹跟友人阿葉姐說，目前健康狀況無虞，對離家舉動感到抱歉，會想兒子，可是想先找到工作，目前有透過友人接洽在貨運行當理貨員的時薪工作，若能錄取就能賺錢，希望政府先幫忙照顧兒子，等經濟穩定就會接回雙胞胎。

    鄭俊雄服務處說，林男曾透露輕生念頭，失聯後首要確認他的安危，如今可先放下心中大石。林男雙胞胎兒子已接受緊急安置，政府即使要找寄養家庭，也需林男簽署同意文件，也希望政府等單位能幫忙媒合林男就業，讓林男與雙胞胎小兄弟早日團圓。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    半夜倒水竟失去蹤影 新竹榮家97歲謝伯伯失聯3天遍尋不著
    2023/04/21 19:22

    半夜倒水竟失去蹤影 新竹榮家97歲謝伯伯失聯3天遍尋不著
    阻小四兒玩手機卻遭酒精噴眼 單親爸丟下萬元離家失聯
    2023/04/19 20:57

    阻小四兒玩手機卻遭酒精噴眼 單親爸丟下萬元離家失聯
    本報報導助牽失聯48年台日同窗情 台灣囝仔已成日本醫生
    2023/04/10 09:46

    本報報導助牽失聯48年台日同窗情 台灣囝仔已成日本醫生
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播